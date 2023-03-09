Мемориальный музей Андрейса Упитиса призывает Рижскую думу не демонтировать памятник писателю

Мемориальный музей Андрейса Упитиса не поддерживает демонтаж памятника латышскому писателю, поэтому музей обратился с открытым письмом к мэру Риги Мартиньшу Стаксу и депутатам Рижской думы.

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По мнению музея, инициированное Центром общественной памяти и поддержанное Рижским советом памятников предложение демонтировать скульптуры нескольких писателей, в том числе Упитиса, содержит ряд проблем и противоречий. Авторы письма отмечают, что в ходе дебатов скульптурные объекты, подлежащие демонтажу, были названы "иконами империи".

Музей подчеркивает, что вклад Упитиса в историю культуры Латвии шире. Писатель начал свою литературную деятельность в первые годы 20-го века, и уже примерно в 1910, 1914 году стал сравнительно заметным автором в латышской литературе.

В годы Латвийской Республики Упитис был не только автором многих оригинальных произведений, но и в 1921 году создал историю латышской письменности, в сотрудничестве с литературоведом Рудолфсом Эгле, а с 1930 по 1934 год — также историю мировой письменности. Латышский писатель является автором нескольких страниц Разговорного словаря латышского языка.

За достижения в области драматургии писатель получил премию Фонда культуры в 1927 году. До начала советской оккупации в 1940 году Упитис написал большую часть наиболее значимых произведений, которые до сих пор важны в латышской культуре. В целом Упитиса можно считать одним из самых влиятельных авторов 20-го века в истории латышской литературы.

По мнению музея, объективно Упитиса можно обвинить в том, что в июле 1940 года он вместе с другими членами делегации Народного Сейма отправился в Москву просить о приеме Латвии в состав СССР, тем самым еще больше укрепив советский оккупационный режим в стране.

Авторы письма отмечают, что все, что сделал Упитис в журналистике и истории литературы с начала 40-х годов прошлого века до своей смерти в 1970 году, может быть подвергнуто объективной критике, особенно преследование латышей в изгнании, которое в принципе можно считать моральным и литературным насилием.

"В государственных архивах не найдено никаких документальных свидетельств того, что Упитис непосредственно руководил политическими репрессиями — ни в 1919 году, когда писатель находился на политической должности менее пяти месяцев, ни после 1940 года. Даже в 1919 году, при исполнении обязанностей начальника Художественного отдела Комиссариата народного просвещения Советской Латвии, политика Упитиса была сосредоточена на культуре, а не на других вопросах, которые могли бы повлиять на репрессии его современников, и этот факт в настоящее время часто подвергается сомнению в публичном пространстве без какого-либо документального обоснования. ", — поясняют в музее.

Авторы письма подчеркивают, что Упитис всегда был защитником латышского языка — литературные произведения писателя подтверждают его широкий и разносторонний словарный запас, который также имеет культурную и историческую ценность. Дважды в жизни Упитиса писателю выпадала возможность остаться работать и жить в Советской России — и в 1919 году, и после 1940 года, — но оба раза он принимал решение вернуться на родину и продолжать заниматься непосредственно латышской литературой. Также такие литературные произведения, как роман "Земля зеленая" (Zaļā zeme), созданные в период советской оккупации, знаменуют собой свидетельства культурной истории своего края — это фиксация, описание и отражение родного края писателя на рубеже 19-го и 20-го веков. .

В музее также отмечают, что несколько литературных произведений Упитиса до сих пор входят в школьную программу. Рассказ "Пареньки села Замшелого" (Sūnu ciema zēni) изучают на уроках латышского языка и литературы 6-7-х классов, роман "Золото" (Zelts) предлагается старшеклассникам как яркий образец литературы натурализма, а в учебных заведениях гуманитарной направленности, учащиеся также читают произведения писателя 20-30-х годов прошлого века, новеллы и исторические трагедии. Кроме того, в крупнейших театрах Латвии после восстановления независимости периодически можно было увидеть постановки по произведениям Упитиса в новых интерпретациях.

Музей риторически задается вопросом, могут ли разговоры о демонтаже памятника Упитису быть связаны с художественной цензурой. По мнению авторов письма, конструктивной полемики нет — объективные и научно обоснованные исторические исследования заменены политическими интерпретациями.

"Можно отказаться от свидетельств советской эпохи, но в таком случае это означает ту же практику переписывания истории, которая практиковалась в условиях оккупации. Черно-белое разделение мира существовало в каноне соцреализма, в котором первоначально антагонизм мог быть между "плохим" и "хорошим", но потом, когда все "плохое" было искоренено, конфликт мог возникнуть только между "хорошим" и "еще лучшим". Мы повторно достигли такой модели мира в 21-м веке? Что важнее для нашей нации: оценить положительный вклад и художественную силу писателя или, наоборот, упростить, подчеркнуть отрицательное и осуждаемое, идеологически неприемлемое для нас", — подчеркивают авторы письма.

В музее также упоминают, что автором скульптуры Упитиса является бывший заведующий кафедрой скульптуры Латвийской академии художеств, художник Албертс Терпиловскис. Именно под его руководством совершенствовались традиции и монументальность латышской скульптуры, разнообразие и понимание материалов во всех скульптурных жанрах и формах выражения. Терпиловскис призывал своих студентов создавать портреты латышских деятелей культуры 20-го века, тем самым сохраняя свидетельства нашей истории и ценную память о писателях, художниках и актерах. Таким образом было создано около ста произведений, которые были бесплатно размещены в районных школах и домах культуры. Это достижение не имеет аналогов в истории культуры Латвии, отмечают авторы письма.

Памятник Упитису Терпиловскис создал в сотрудничестве с архитектором Гунарсом Асарисом.

"Дискуссии и обсуждаемые памятники побуждают к критическому мышлению, которого требует современное общество и школа обучения и понимания демократии. Свидетельства в городской среде не только напоминают нам об этом уроке, но и повышают общественное просвещение и ответственность за нашу историю, культуру в целом", — заявляют авторы письма, подчеркивая, что тем самым они призывают Рижскую думу не поддерживать предложение о демонтаже памятника Упитису.

Открытое письмо подписали 29 человек, среди них есть старший специалист Мемориального музея Упитиса, литературовед Арнис Корошевскис, директор Объединения мемориальных музеев Рита Мейнерте, бывший руководитель Мемориального музея Упитиса Инесе Кайре, бывший специалист музея Янис Гарьянс, председатель Латвийского союза писателей, писатель и публицист Арно Юндзе, искусствовед и руководитель Информационного центра Латвийской академии художеств Ингрида Буране.