Менее 35% за экзамен — барьер на пути в 10-й класс. Рижские средние школы отсеивают претендентов

В этом году в 10-е классы рижских средних школ принимаются только те ученики, которые на государственных экзаменах набрали не менее 35% по каждому предмету, пишет газета Diena.

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Родители и выпускники 9-х классов, не сумевшие преодолеть эту планку, считают такие правила необоснованными и дискриминационными, ведь главное — получить аттестат об основном образовании, а значит, ученик может поступить в любую общеобразовательную школу.

Омбудсмен Юрис Янсонс также призывает Рижское самоуправление отменить эти требования, более строгие, чем позволяет закон. Управление образования Рижской думы не собирается ничего менять, подчеркивая, что те, кто планирует поступать в вуз, должны учиться в средней школе, поэтому для них могут быть установлены более строгие критерии отбора. Кроме того, это не распространяется на заочные и дистанционные программы обучения. Также возможно обучение в профессиональных школах.

По мнению омбудсмена, действия самоуправления нарушают право детей на образование по нескольким причинам. Один из них — критерии приема не соответствуют сущности и цели инклюзивного образования, поскольку учащиеся, способные, например, по точным наукам, но недостаточно хорошо сдавшие языковые экзамены, фактически лишены возможности получить среднее образование в Риге. Заочное и дистанционное обучение не эквивалентны очному. Можно понять местное самоуправление, целью которого является повышение качества образования, но недопустимо повышать его таким образом, чтобы из средних школ исключались менее способные в определенных дисциплинах учащиеся. Кроме того, правила приема были приняты за три месяца до окончания учебного года, без привлечения к их обсуждению учащихся и их родителей, а значит — без соблюдения принципов надлежащего управления.