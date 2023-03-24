Менее половины граждан России, живущих в Латвии, записались на проверку по госязыку; Кучинскис обещает дать время на переэкзаменовку

В пятницу, 24 января, завершился срок подачи заявок на проверку знания латышского языка гражданами России, прроживающими в Латвии. Этот экзамен они должны сдать, чтобы не потерять в сентябре этого года вид на жительство в Латвии. На данный момент получено только 7500 заявок в то время как экзамен надо сдать примерно 18 000 граждан РФ, пишет портал lsm.lv.

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Как подавали заявки в последний день

В пятницу, 24 марта, в Государственном центре содержания образования (VISC) — места, где нужно подать заявление на сдачу экзамена по латышскому языку — все время открывались двери: граждане России в последний день спешили подать заявки.

"Я знала, что сегодня последний день, когда я могу подать заявление, но внучка уже пыталась меня зарегистрировать, но оказалось, что без электронной подписи это не учитывается. Так что сегодня мне ничего не оставалось, как бросить работу и приехать сюда, чтобы зарегистрироваться. Что-то я знаю и понимаю. Например, читать, но я не очень умею правильно выражаться. Стараюсь", — рассказала Эрика.

"Я здесь выросла. Но я не знаю, какие будут вопросы, поэтому и переживаю. Вроде что-то помню, а на экзамене уже могу забыть. Мне уже много лет", — поделилась Галина

"Надеюсь сдать, но вероятность, что у меня получится, мала. У меня нет таланта к иностранным языкам", — признался Виталий.

Заявились 7500 человек, но это не окончательные данные

Требование подтвердить знание латышского языка на категорию А2 должны выполнить те лица, которые были гражданами или негражданами Латвии до того, как стали гражданами России. Государственный центр содержания образования сообщил, что к вечеру 23 марта заявки поступили от 7500 человек. Это меньше половины всех, кто должен сдать экзамен.

Есть даже люди, которые звонят и говорят, что не планируют учить язык. Но многие поспешили зарегистрироваться в последний день, заявки до сих пор приходят по почте — так что, число записавшихся на экзамен все же возрастет.

"Мы наблюдали огромный приток заявок в первую неделю, и теперь — в последнюю неделю. В свою очередь, динамика отправленных по почте заявок была стабильно высокой. Предварительно общее количество мы сможем назвать, вероятно, в конце следующей недели", — пояснила Лиене Вороненко, руководитель Государственного центра содержания образования.

До конца года продлят сроки — для переэкзаменовки

Начало экзаменов запланировано на 11 апреля, и расписание составлено таким образом, чтобы все желающие могли сдать экзамен до 1 сентября.

В середине февраля министр внутренних дел Марис Кучинскис ("Объединенный список"), однако, предложил отказаться от конкретной даты — 1 сентября, разрешив сдавать экзамены постепенно. Идея главы МВД была такой: к тому моменту, когда у гражданина России подходит срок перерегистрации вида на жительства, он должен сдать языковой экзамен. Однако другая правительственная партия — Национальное объединение — выступило против этого.

Кучинскис скорректировал свое предложение. Глава МВД пояснил, что для тем, кто провалит первую попытку сдать экзамен и кому еще над подучиться, все же дадут второй шанс. По словам Кучинскиса, у таких людей будет время до 1 декабря. Вероятно, 1 сентября начнется и рассмотрение дел всех тех, кто вообще пропустил информацию о новых языковых требованиях, связанных с продлением вида на жительство. Весь процесс, пояснил министров, должен завершиться 1 января 2024 года.

Таким образом, считает Кучинскис, можно будет предотвратить риск возникновения длинных очередей в Управлении по делам гражданства и миграции. И второй шанс будет дан, если первый раз не удастся сдать экзамен.

Однако предложение Кучинскиса еще только предстоит рассмотреть и утвердить Сейму. Процесс начнется уже на следующей неделе. "Во вторник Комиссия Сейма рассмотрит это предложение. Если комиссия признает его полезным, то комиссия сама подаст поправки. И я думаю, что в течение двух-трех недель будут внесены поправки, и создан реальный механизм правоприменения", — сказал глава МВД.

На вопрос о том, поддержит ли изменение Нацобъединение, политик сказал: "Да, я верю людям, которые дают слово, так будет".

Экзамены проводятся в трех городах — Риге, Даугавпилсе и Лиепае.