Менее половины из 40 000 рижских школьников зарегистрированы на платформе pusdienlaiks.lv

Из 40 0000 школьников Риги менее половины зарегистрированы в системе школьного питания pusdienlaiks.lv, признал после встречи с мэром столицы Мартиньшем Стакисом и предприятия общепита, предоставляющими услуги школам, директор Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Марис Крастиньш.

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По словам Крастиньша, питание детям будет предоставлено даже в том случае, если какой-то ребенок не будет зарегистрирован в системе и не будет заключен электронный договор, сообщает агентство LETA.

Напомним, что уже с понедельника, 3 октября, родители учащихся 5-12-х классов школ Риги должны будут софинансировать обеды своих детей (1,15 евро за один обед). Учащиеся 1-4-х классов продолжат питаться бесплатно.

Директор Департамента проинформировал, что 29 сентября состоится очередная встреча предприятий общепита и разработчиков платформы, чтобы договориться о том, как действовать в случае, если родители некоторых школьников не завершат регистрацию.

Крастиньш призвал родителей не тревожиться, если они сталкиваются с проблемами в системе, и выразил уверенность в том, что разработчик устранит недочеты и зарегистрировать на платформе удастся всем.

Мэр Риги Мартиньш Стакис выразил неудовлетворенностью возникшей ситуацией, и настаивает на том, что 29 сентября предприятия общепита, разработчики платформы и Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы должны проинформировать общество о том, что будет сделано для обеспечения питания детей.

В будущем, когда технические проблемы будут разрешены, система позволит родителям, предприятиям общепита и Рижской думе экономить время и ресурсы на заключении договоров о софинансировании питания школьников.