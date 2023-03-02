Меньгелсоне: государство должно понимать, что здравоохранение не менее важно, чем HIMARS
Foto: LETA

Больные люди не смогут защищать страну, и нужно обеспечить в государстве понимание, что здравоохранение не менее важно, чем ракетная система HIMARS. Об этом на дискуссии "Кризис в области здравоохранение: учебные часы и возможности" заявила министр здравоохранения Лига Меньгелсоне.

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Она подчеркнула, что важно менять культуру отношения к пациентам и врачам, потому что сейчас взаимоотношения между врачами и пациентами, врачами и медсестрами и помощниками медсестер — больное место системы здравоохранения, и оно даже важнее, чем нехватка денег.

По ее словам, она наблюдала случаи высокомерия со стороны медработников. По ее мнению, система существует ради самой себя, а не ради пациента, и пациент для нее не ценность.

Министр также отметила, что прежде, чем вводить что-то новое, нужно понять, будет ли оно нужны, понятным и удобным, и как пример привела е-здоровье. Если бы перед введением е-здоровья спросили мнение врачей, проблем бы с ней было меньше, считает Меньгелсоне.

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