Меньгелсоне готова быть министром и в следующем правительстве
Foto: LETA

Министр здравоохранения Лига Меньгелсоне готова продолжать эту работу и в новом правительстве.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В программе ТВ3 "900 секунд" Менгельсоне заявила, что в отрасли начата большая работа и важные реформы. Поэтому, если будет приглашение, она сможет отозваться на него и продолжить начатую работу и в новом правительстве.

Меньгелсоне не является членом какой-либо партии, но была выдвинута на эту должность "Объединенным списком".

Вступать в какую-либо партию она по-прежнему не планирует.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (1) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Как провести выходные с детьми в Вентспилсе
Telemedicīna, sieviete biznesā un ambīcijas. Saruna ar Santu Zaļjalovu
Vai, Eiropai pārejot uz 100% bio pārtiku, pazudīs kokakola?
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе
Как провести выходные с детьми в Вентспилсе