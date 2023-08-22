Меньгелсоне готова быть министром и в следующем правительстве

Министр здравоохранения Лига Меньгелсоне готова продолжать эту работу и в новом правительстве.
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В программе ТВ3 "900 секунд" Менгельсоне заявила, что в отрасли начата большая работа и важные реформы. Поэтому, если будет приглашение, она сможет отозваться на него и продолжить начатую работу и в новом правительстве.
Меньгелсоне не является членом какой-либо партии, но была выдвинута на эту должность "Объединенным списком".
Вступать в какую-либо партию она по-прежнему не планирует.
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