Менгельсоне: идея Сейма о выходном с Минздравом толком не обсуждалась
Foto: LETA

Предложение Сейма Латвии о предоставлении праздничного выходного дня практически не обсуждалось с представителями Министерства здравоохранения. Об этом в эфире программы Латвийского телевидения "Утренняя панорама" рассказала министр здравоохранения Лига Менгельсоне.

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Она отметила, что времени на принятие решения было мало, поэтому обширных консультаций не проводилось. Размер доплат для медиков за работу в праздничные дни еще будет рассчитан — в ближайшее время этим займется Национальная служба здравоохранения, определяющая практики семейных врачей и больниц.


Менгельсоне признала, что на месте Конфедерации работодателей Латвии она бы тоже не поддержала предложение политика "Объединенного списка" (АО), спикера Сейма Эдварда Смилтенса о внеочередном выходном дне в честь достижения хоккеистов на Чемпионате мира. Министерство здравоохранения в нынешнем правительстве находится под надзором АО.


"Работодателям трудно так быстро переориентироваться. Ситуация была 50 на 50. Мы понимаем особенность момента, но было сложно", — отметила министр.


Как уже сообщалось, в воскресенье, 28 мая, Сейм незадолго до полуночи решили объявить понедельник праздником в честь завоеванных латвийскими хоккеистами бронзовых медалей.


Сборная Латвии по хоккею обыграла сборную США со счетом 4:3 в дополнительное время и заняла третье место на Чемпионате мира.

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