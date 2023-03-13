Меньгелсоне: как минимум 14% налога на государственное соцстрахование нужно направить на здравоохранение

Как минимум 14% обязательных взносов государственного социального страхования должны быть направлены на здравоохранение, заявила министр здравоохранения Лига Меньгелсоне в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV).

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Она признала, что бюджетом этого года трудно гордиться, если подумать о здравоохранении, бюджет которого недофинансирован. Однако между партнерами было достигнуто соглашение о том, что 12% от общего бюджета — это лимит, который очень важен для бюджета здравоохранения. Поэтому каждый раз, когда будут сэкономлены какие-либо средства, правительство будет принимать решение о выделении финансирования сектору здравоохранения в приоритетном порядке, сказала Меньгелсоне.

"Это было очень важное соглашение, без которого, вероятно, не было бы голосования по бюджету", — заявила политик.

Она подчеркнула, что важно определить конкретный процент от обязательных взносов государственного социального страхования. Если в настоящее время 1% этого взноса направляется на здравоохранение, то "ясно, что нам нужно, чтобы как минимум 14% этого налога определялись как бюджет здравоохранения". Министр пояснила, что это обеспечит, чтобы сектор здравоохранения не запрашивал деньги каждый год, а имел бы причитающуюся ему сумму из налога на социальную защиту.

Как сообщалось ранее, Сейм в четверг после заседания длиной почти в сутки принял госбюджет на этот год в окончательном чтении.

Согласно изначально предложенному правительством варианту, доходы консолидированного госбюджета на 2023 год планируются на уровне около 12,7 млрд евро, а расходы — около 14,7 млрд евро. По сравнению с бюджетом 2022 года на 2023 год ожидается увеличение доходов на сумму 2,025 млрд евро и увеличение расходов на сумму 2,233 млрд евро. Это исторически самый большой госбюджет.