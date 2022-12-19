Меньгелсоне: на повышение зарплат медиков в госбюджете требуется 55 млн евро

В бюджете следующего года потребуется 55 млн евро для повышения заработной платы медработников, заявила в понедельник в программе Латвийского радио "В точке пересечения" министр здравоохранения Лига Меньгелсоне.

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По ее словам, повышение зарплаты является главным приоритетом сферы здравоохранения. Это также сократит очереди пациентов на медицинские осмотры и консультации.

Министерство здравоохранения оценит возможности повышения заработной платы помощникам врачей, которым, по словам министра, платят очень мало. Очень важным вопросом она считает также достаточное количество врачей и медсестер, что играет важную роль в оказании интенсивной терапии, например, после операций.

Важно, чтобы каждый житель чувствовал, что в случае ухудшения его здоровья он получит наилучший уход, отметила Меньгелсоне.

Хотя в декларации правительства поставлена цель двигаться к финансированию сферы здравоохранения в размере 12% от государственного бюджета, этого, по мнению Меньгелсоне, недостаточно. По ее словам, чтобы сделать все необходимое в отрасли, объем финансирования должен составлять 15%.

Меньгелсоне подчеркнул важность неправительственных организаций в улучшении здравоохранения, заявив, что это доказано предыдущей работой организаций, например, в вопросе хосписов. По словам министра здравоохранения, государство должно определять сферу деятельности таких организаций и позволять им действовать, поскольку организации часто находятся в гораздо более близком положении к семьям и пациентам, чем министерство. Кроме того, следует развивать сотрудничество между Министерством внутренних дел, Министерством благосостояния и самоуправлениями в вопросах ухода.

На вопрос о процессе, в ходе которого Меньгелсоне предложили пост министра здравоохранения, она ответила, что время на обдумывание, отведенное ей, было крайне коротким. В качестве факторов, повлиявших на ее решение занять эту должность, министр назвала предполагаемые "политические игры", серьезную ситуацию в отрасли и собственную решимость. "Это как идти на войну — ты даже не можешь отказаться", — сказала Меньгелсоне. Она заявила, что готова действовать во имя благополучия как пациентов, так и врачей, чтобы через несколько лет можно было сказать, что Латвия — отличное место для жизни, потому что там отличное здравоохранение.

Также политик заявила, что она уйдет в отставку, если придет к выводу, что не может управлять Минздравом.