Меньгелсоне: страна должна понимать, что охрана здоровья так же важна, как и HIMARS

Страна должна обеспечить понимание того, что охрана здоровья так же важна, как и ракетная система HIMARS, потому что больные люди не смогут защитить свою страну. Такое заявление сделала в четверг в ходе дискуссии "Кризис в секторе здравоохранения: уроки и возможности" министр здравоохранения Лига Меньгелсоне.

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Проблема с культурой взаимоотношений в сфере здравоохранения

Менгельсоне подчеркнула, что необходимы изменения культуры поведения, в том числе отношения к пациентам, врачам, потому что в настоящее время отношения между врачом и пациентом, врачом и медсестрой или медсестрой и помощником медсестры часто являются болевой точкой, которая вызывает больше проблем, чем отсутствие денег.

Министр также добавила, что с момента вступления в должность она наблюдает случаи, когда система здравоохранения ведет себя высокомерно и когда пациент не является ценностью. По ее оценке, изменение культуры и отношения — это то, что государство может решить за короткий период времени.

Менгельсоне также подчеркнула, что прежде чем что-то внедрять или улучшать, следует понять, удобно ли это и имеет ли смысл, приведя в качестве примера пресловутое электронное здравоохранение. Если бы его вводили, предварительно поинтересовавшись мнением врачей о том, удобна ли система, помогает ли она в быту, улучшает ли работу и позволяет ли уделять больным больше времени, то она не вызвала бы столько проблем, сколько вызывает сейчас.

Кризисная ситуация

Нынешняя ситуация в Латвии является кризисной, поскольку существует реальная угроза работе как учреждений здравоохранения, так и других систем, в результате чего руководители больниц не знают, как поступать, заявила ведущий научный сотрудник Института общественного здоровья Рижского университета Страдыня Дайга Бехмане.

По ее оценке, Латвия в настоящее время больше не в состоянии обеспечить основную задачу системы здравоохранения — всеобщую охрану здоровья населения, основанную на солидарности и справедливости. Это приводит к очередям, недоступности услуг вторичной помощи, а также недоступности услуг, оплачиваемых государством.

Бехмане считает, что правительство также должно быть заинтересовано в сотрудничестве, в том числе с продавцами технологий, медицинскими работниками, ассоциациями. Она указала, что создание устойчивой системы — это движение в сторону профилактики, оценки рисков для пациентов, ранней диагностики и начала лечения, а также к установке реального приоритета первичной и амбулаторной помощи. Доступность данных также имеет важное значение.

Кроме того, по оценке Бехмане, важно перейти к основанному на фактических данных инструменту управления системой, в связи с финансированием здравоохранения, управлением, рабочей силой, технологиями. Она признала, что политические документы в Латвии хорошо написаны, однако ни один из существующих планов в области здравоохранения не реализован полностью, потому что не были выбраны правильные инструменты для достижения поставленных приоритетов.

Отсутствует единое стратегическое видение, но кризисы можно преодолеть

Слишком мало было вложено в единое стратегическое видение, добавил член правления Рижской Восточной клинической университетской больницы Валтс Аболс. В Латвии написано и разработано много планов по различным заболеваниям, но они не были реализованы, потому что не поступило необходимое финансирование. По его мнению, важную роль играет и коммуникация, нуждающаяся в усовершенствовании.

"Важен диалог, в котором мы готовы слушать, а не только высказывать свои мысли. Это требует тщательной работы и сотрудничества. Мы не защищаем наших врачей, чтобы они оставались здесь, а не уезжали за границу, но это необходимо делать. Часто самое важное остается несделанным", — признал Аболс.

Каждая минута врача стоит дорого, поэтому технологии и цифровизация должны помогать врачам, а политики и руководители больниц должны помогать планировать ресурсы, убеждена Меньгельсоне.

В свою очередь, председатель правления Клинического университета им. Паула Страдиньша Риналдс Муциньш выразился, что, вероятно, можно договориться о том, чтобы государственные расходы не были сокращены, а деньги, которые в настоящее время инвестируются в компенсацию энергоресурсов, были бы вложены в здравоохранение. Он допускает, что, возможно, тогда и кризисы будут преодолены, но для этого нужны лобби, умение убедить друг друга и получить союзников.