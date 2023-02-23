Улучшение системы здравоохранения является общей задачей правительства, заявила агентству LЕТА министр здравоохранения Лига Меньгелсоне.

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По ее словам, это включает в себя ряд вопросов, в том числе системные улучшения, повышение качества обслуживания пациентов, оцифровку процессов и услуг, финансирование и т.п.

На данный момент работа над этим уже ведется, над изменениями и улучшениями Минздрав работает совместно с профессионалами отрасли и общественными организациями.

Как заявил ранее премьер-министр Кришьянис Кариньш в бюджетно-финансовой комиссии Сейма, важнейшими задачами в здравоохранении являются приведение в порядок больничной сети и введение одной из моделей медицинского страхования.