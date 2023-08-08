Менгельсоне: в Латвии во время бури погиб один человек, еще несколько получили травмы (ДОПОЛНЕНО)

В минувший понедельник, когда в Латвии бушевала сильнейшая буря с крупным градом, Служба неотложной медицинской помощи оказала помощь многим пострадавшим. Как рассказала в эфире программы Rīta panorāma министр здравоохранения Лина Менгельсоне, один человек погиб.

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Всего, по словам главы Минздрава, в результате шторма пострадали девять человек один пострадавший от полученных травм скончался.

Еще больше жителей получили травмы в результате падения деревьев, три человека пострадали от крупного града.

Как сообщили в СНМП, в Латгале на мужчину упало сломанное дерево, серьезно ранив его. Медики бригады почти час боролись за жизнь мужчины, проводя реанимационные мероприятия, но спасти его не удалось.

Что касается остальных пострадавших от урагана, то в четырех случаях люди пострадали от сломанных ураганом больших ветвей деревьев, в одном случае пострадавший получил удар по голове оторванным куском крыши, а в трех случаях люди пострадали от крупных градин, работая на открытой местности. Из этих восьми пострадавших пятеро были доставлены в больницу, а троим помощь оказана на месте. Большинство пострадавших получили черепно-мозговые травмы, поверхностные травмы тела, большие гематомы.

Затруднения в работе медиков вызывало то, что поваленные ураганом деревья во многих местах перегородили дороги, в результате чего добраться до больных было сложнее.

В первую очередь медики СНМП выезжали на вызовы в те районы, где ураган был самым сильным — в Добельском, Даугавпилсском и Мадонском краях.

Как сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, во вторник в восточной части страны продолжатся проливные дожди, а на западном побережье объявлено желтое предупреждение о ветре.

Как отмечают синоптики, в понедельник Латвия пережила один из самых сильных и разрушительных штормов последних лет — порывы ветра в Мадоне достигали 30 метров в секунду, а в Добеле — 33 метра в секунду. Ущерб был нанесен не только сильным ветром, но также крупным градом и грозами.