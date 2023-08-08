Менгельсоне: в Латвии во время бури погиб один человек, еще несколько получили травмы
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В минувший понедельник, когда в Латвии бушевала сильнейшая буря с крупным градом, Служба неотложной медицинской помощи оказала помощь многим пострадавшим. Как рассказала в эфире программы Rīta panorāma министр здравоохранения Лина Менгельсоне, один человек погиб.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Всего, по словам главы Минздрава, в результате шторма пострадали девять человек один пострадавший от полученных травм скончался.

Еще больше жителей получили травмы в результате падения деревьев, три человека пострадали от крупного града.

Как отмечают синоптики, в понедельник Латвия пережила один из самых сильных и разрушительных штормов последних лет — порывы ветра в Мадоне достигали 30 метров в секунду, а в Добеле — 33 метра в секунду. Ущерб был нанесен не только сильным ветром, но также крупным градом и грозами.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Vai, Eiropai pārejot uz 100% bio pārtiku, pazudīs kokakola?
Būt pietiekami drosmīgam un bezkaunīgam. Saruna par līderību Latvijā
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе
Как провести выходные с детьми в Вентспилсе
Vai, Eiropai pārejot uz 100% bio pārtiku, pazudīs kokakola?