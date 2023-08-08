Менгельсоне: в Латвии во время бури погиб один человек, еще несколько получили травмы

В минувший понедельник, когда в Латвии бушевала сильнейшая буря с крупным градом, Служба неотложной медицинской помощи оказала помощь многим пострадавшим. Как рассказала в эфире программы Rīta panorāma министр здравоохранения Лина Менгельсоне, один человек погиб.

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Всего, по словам главы Минздрава, в результате шторма пострадали девять человек один пострадавший от полученных травм скончался.

Еще больше жителей получили травмы в результате падения деревьев, три человека пострадали от крупного града.

Как отмечают синоптики, в понедельник Латвия пережила один из самых сильных и разрушительных штормов последних лет — порывы ветра в Мадоне достигали 30 метров в секунду, а в Добеле — 33 метра в секунду. Ущерб был нанесен не только сильным ветром, но также крупным градом и грозами.