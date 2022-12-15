Меньгельсоне: вопрос о зарплатах врачей — особенно острый

Вопрос оплаты труда врачей стоит особенно остро, заявила новый министр здравоохранения Лига Меньгелсоне, представляющая "Объединенный список", в программе "Утренняя панорама" Латвийского телевидения (LTV).

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"Вопрос зарплаты врачей — особенный острый. Также в бюджете есть вопрос о запланированных работах, связанных с планом по онкологии, это хороший план, но, конечно, если его нужно конвертировать в деньги. Это будут самые главные приоритеты плана", — сказала министр.

Меньгелсоне указала указала, что необходимо и обсудить вопрос повышения цен на энергоресурсы с крупными и региональными больницами.

Министр добавила, что большое беспокойство вызывает вопрос о том, покрываются ли больницам эти расходы. Должна быть уверенность в том, что больницы смогут выполнять ту работу, которую должны.

Уже сообщалось, что в среду Сейм утвердил второе правительство Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство"). На должность министра здравоохранения "Объединенный список" выдвинула генерального директора Латвийской конфедерации работодателей Лигу Меньгелсоне. Новый министр не баллотировалась в Сейм и не является членом "Объединенного списка". Однако новый министр состоит в обществе, созданном кандидатам в премьеры от "Объединенного списка" Улдисом Пиленсом.

Кандидатура на должность министра здравоохранения подыскивалась в процессе формирования правительства дольше всего.

Как следует из биографии Лиги Меньгельсоне — у нее нет опыта работы в учреждениях, связанных со здравоохранением. Образование — высшее. Защитила степень бакалавра менеджера культуры в Латвийской академии культуры, также училась на факультете международных экономических отношений Латвийского университета.

С 2001 по 2009 год Меньгельсоне занималась руководящие должности в медийных структурах (информационное агентство BNS Latvija, АО News Media Group и SIA Telegraf). С августа 2011 года Лига Меньгелсоне была генеральным директором Латвийской конфедерации работодателей.