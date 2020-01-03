Меньше 1% участников написали всемирный диктант по латышскому языку практически без ошибок

Только 20 человек из 2042 сдали всемирный диктант по латышскому языку с отличием, сообщила представитель диктанта Ольга Суконникова. Это 0,98% от всех участников, сообщает LETA.

Из всех сданных диктантов шесть были без ошибок, а 14 только с одной ошибкой. Все 20 лучших работ были написаны в Латвии. Десять через интернет - восемь в Риге и по одной в Кулдиге и Каркли, и ещё десять были написаны очно - четыре в Лиепае, три в Вентспилсе, по одной в Риге, Елгаве и Валмиере.

Авторами двух лучших работ были семнадцатилетний школьник и 73-летняя пожилая дама.

В среднем участники допускали по 18 ошибок, наибольшие проблемы были с пунктуацией. Максимальное число ошибок составило 239, а 34 диктанта и вовсе не были приняты к проверке, так как были написаны частично.

84% участников были женщинами и 16% мужчинами, рассказала Суконникова. Самой молодой участнице было восемь лет, она писала диктант очно в Цесисе. Самому старшему участнику было 74 года, он писал диктант очно в Риге.

94,5% участников указали, что их родной язык - латышский, а для 4,5% участников родным языком был русский. Остальные 18 участников говорили на английском, польском, литовском, эстонском и латгальском языке.

В целом диктант написали на 24% больше людей, чем годом ранее. Учитель латышского языка и литературы Сармите Ружа отметила, что текст Норы Икстены, написанный специально для этого диктанта, оказался довольно сложным для участников, однако, большинство с ним справилось.