Меньше мяса для детских садов, больше молока для школ. Кабмин уточнил нормы питания для учащихся

Во вторник, 27 сентября, правительство поддержало разработанный Министерством здравоохранения информативный доклад, в котором уточняются правила о нормах питания для учащихся образовательных учреждений, клиентов центров социального ухода и социальной реабилитации и пациентов медицинских учреждений.

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В Минздраве подчеркнули, что учреждения должны предлагать полноценную, соответствующую энергетическим нормам и нормам питания еду.

В соответствии с рекомендациями по здоровому питанию внесены изменения в минимальное количество продуктов в недельном меню школ и дошкольных заведений — мяса, молока и молочных продуктов, фруктов и овощей. В отдельных возрастных группах снижено количество некоторых продуктов, например, количество мяса и молочных продуктов в недельных меню в дошкольных образовательных учреждениях.

В свою очередь, минимальное количество других продуктов в недельном меню увеличено, например, в школьных обедах будет больше мяса, молока и молочных продуктов. В целях ограничения потребляемого сахара снижено допустимое количество добавляемого в пищу сахара и определен его допустимый объем в приготовленных на месте напитках.

Кроме того, увеличение минимального количества мяса и рыбы в меню даст возможность разнообразить питание вегетарианскими блюдами. В какой-то из дней будут готовитьсяблюда с с молоком или молочными продуктами, бобовыми, орехами, семенами и другими продуктами, отметили в министерстве.

В целях содействия более здоровому выбору продуктов, которые будут использоваться в дополнение к комплексному обеду и меню по выбору, например, в школьных кафе, автоматах с закусками и напитками, проект уточняет требования к качеству в отношении количества добавленной соли в блюдах из рыбного филе или нежирного мяса.

В Минздраве заявили, что в соответствии с предложениями муниципалитетов и предприятий общепита требования регламента были упрощены, сделаны более понятными и легкими в исполнениями. Также определено, что продукты питания должны закупаться в соответствии с самыми актуальными требованиями Кабмина о зеленых публичных закупках.

С 1 сентября 2022 года до 2,15 евро увеличено государственное и муниципальное финансирование питания одного учащегося 1-4 классов. Согласно расчетам Министерства сельского хозяйства и Министерства охраны среды и регионального развития, в 2023 году эти расходы планируется увеличить до 3,09 евро. Расчеты были подготовлены в сотрудничестве с предприятиями общепита, обслуживающими учебные заведения. Министерство образования и науки запросило необходимое финансирование в бюджете следующего года.