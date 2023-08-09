Меньше половины. Только 11 тысяч граждан РФ подали документы на статус постоянного жителя ЕС в Латвии

Из более чем 25 тысяч граждан России — бывших неграждан и граждан Латвии, которые должны сдать экзамен по госязыку, чтобы получить статус постоянного жителя ЕС в Латвии — документы подали только 11 033 человека. Тем, кто не подаст документы до 1 сентября или не запишется на пересдачу экзамена после неуспешной первой попытки, может грозить выдворение из Латвии.

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Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) настоятельно призывает постоянно проживающих в Латвии граждан России (бывших граждан и неграждан Латвии) подать до 1 сентября (включительно) документы на получение статуса постоянного жителя ЕС. Чтобы получить такой статус, граждане РФ, не достигшие 75 лет и не имеющие отвода по состоянию здоровья - это около 19 тысяч человек - должны сдать экзамен по госязыку.

По данным PMLP, всего под действие нынешней редакции Иммиграционного закона подпадают 25 316 граждан России, которые до этого были гражданами или негражданами Латвии. По данным PMLP, документы уже подали 11 033 гражданина России.

Ранее глава комиссии Сейма по миграции и сплочению общества Ингмарс Лидака озвучил данные, что около 6000 граждан РФ не подали документы и.или не начали сдавать экзамен по языку. Они в сентябре получат письма с просьбой покинуть Латвию.

Вторая сессия экзаменов по языку на категорию А2 для граждан России этой категории заканчивается 13 августа. Результаты своих экзаменов эти люди смогут узнать через неделю. После этого те, кто успешно все сдали, должны подать необходимые документы в PMLP до 1 сентября. Те же, кто провалил экзамен, могут записаться на вторую попытку - не раньше чем через месяц. Последней категории сроки действия ПМЖ автоматически продлеваются до конца года - до 1 декабря они должны пересдать экзамен и потом тоже подать документы на статус постоянного жителя ЕС в Латвии.

Управление еще раз напоминает, что документы нужно подавать своевременно.

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