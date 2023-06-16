Меньше потерянных животных. Появилась новая возможность в регистре домашних питомцев

Центр сельскохозяйственных данных (LDC) вводит для владельцев домашних питомцев новую возможность — внести в регистр два телефонных номера и адреса электронной почты.

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Это позволит животным не страдать и не оказаться в приюте, если хозяина нельзя найти в момент, когда собака поймана. Поэтому теперь при регистрации животного можно указать не только собственные контакты владельца, но и выбрать, кого добавить в регистр в качестве доверенного лица. Второй телефон поможет животному не оказаться в приюте и в том случае, если с владельцем случилась беда, и он не может сам позаботиться о собаке.

Теперь каждый владелец животного может изменять или дополнять свои данные в LDC, авторизируясь на платформе latvija.lv или платно у своего ветеринарного врача. Особенно важно указать номер доверенного лица пенсионерам и тем людям, кто много путешествует.

Ситуации в жизни бывают разные: люди переезжают, сходятся и расходятся. Часто теряются документы, забывается, на чье имя зарегистрирована собака и регистрировалась ли она вообще. В таких случаях следует использовать информацию, имеющуюся в базе данных LDC.

На самом деле мало кто задумывается о том, что даже факт смены места содержания собаки следует зарегистрировать, а после смерти собаки в регистре LDC должна быть сделана соответствующая отметка.