Меняем наши данные на удобства? Советник президента Иева Ильвес рассказала об опасностях жизни онлайн

Пандемия переселила большую часть жизни в онлайн, количество активных абонентов соцсетей и разных платформ стремительно выросло. Но технологии могут стать как помощниками в реализации нужд, так и начать диктовать свои правила, внедряться в сознание и угрожать нашей свободе. На общественном форуме "Остановка: cexit", посвященном выходу из кризиса Covid-19, специалист по информационным технологиям, бывшая сотрудница Минобороны Латвии и первая леди Эстонии Иева Ильвес рассказала о том, как устроены сбор, торговля и манипуляция нашими данными.

В прошлом году Ильвес стала советником президента Латвии по информационной политике и цифровым технологиям. Чрезвычайная ситуация с коронавирусом застала Иеву в США, где ее супруг экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес работает приглашенным преподавателем Стэнфордского университета.

Иева Ильвес призвала задуматься, на чем стоят такие гиганты, как Google: "Поначалу он задумывался как всемирная библиотека, куда в любой момент можно обратиться за любой информацией и, вместе со всеми, ее создавать. Но для существования проекту необходимо зарабатывать. Как Google и Facebook стали самыми богатыми компаниями в мире, если для простых пользователей их услуги бесплатны? За счет рекламы, которая все больше помогает не только найти и купить нужную вещь, но и формирует мнение человека. Заставляет не остаться безразличным, а купить, проголосовать, присоединиться, поддержать…"

Эксперт выделяет два важных отличия виртуальной рекламы от обычной:

Зачастую люди не знают, кто и каким образом влияет на их мысли, какие цели он преследует. Реклама все сильнее приспособлена к конкретному пользователю — его интересам, хобби, эмоциональным пристрастиям. Современная реклама знает нас лучше, чем самые близкие родственники. Наши данные собираются, анализируются и нам предлагают услуги и продукты, приспособленные под конкретные наши нужды.

Как собирают наши данные?



Инфраструктура влияния — главный источник доходов таких гигантов, как Google и Facebook, она дает им 80-90 процентов прибыли. И другие компании стараются копировать эту модель.

"Интернет-компании торгуют нашим временем и данными, — говорит Ильвес. — Это современная нефть и золото, которые никогда не закончатся, хоть и собираются в огромных масштабах. Чем больше данных, тем точнее их анализ и сделанные выводы. Facebook пользуются более двух миллиардов человек. Поисковик Google в секунду обрабатывает более 40 000 запросов. Данные собираются на каждого пользователя. Это не только классические пол, возраст, семейное положение, хобби…"

Наши мобильные телефоны собирают информацию про нас и наши привычки даже тогда, когда мы их не используем. Что нравится, что читаешь, как долго, какие покупки делаешь, что ищешь, какую информацию пересылаешь другим, какие эмоции испытываешь, как сильно жмешь на клавиши в тот или иной момент, какой текст набрал, но потом передумал и стер не публикуя… Между компаниями идут своего рода соревнования, сколько у кого собрано данных, чтобы не оставить в данных конкретного пользователя никаких белых пятен.

Данные с одной платформы объединяются с другими, чтобы сделать картинку пользователя более точной. Создаются кластеры данных. Есть целая отрасль торговли — брокеры данных, которые совершенно легально объединяют, покупают и продают все наши данные. Многие такие компании связаны с Google или опосредованно принадлежат ему. В итоге туфли, которые ты где-то просматривал, потом преследуют тебя на всех порталах несколько дней, даже после того, как ты их купил.



"У граждан ЕС есть законное право на анонимность данных — этого требует регула о защите данных, — сообщает Ильев. — Но технологии умные — они знают, как добраться до ресурсов, не нарушая закона, не называя имени человека и его персонального кода — просто присвоив ему уникальный анонимный идентификатор. Ведь в конечном счете производителю туфель все равно, кто конкретно их купит. Важно, что X, Y, Z хотят их купить, и есть алгоритмы, как именно их заставить сделать покупку. Но эта анонимность призрачна. Если обобщить много анонимных данных про конкретную персону, можно довольно точно определить ее или узкую группу таких людей. Мои дети любят игру "Угадай, кто я!" Только в интернете число критериев намного выше. Скажем, Facebook каждого пользователя описывает с помощью 25 000 индентификаторов и критериев".

Как используют наши данные?

Зачастую мы сами готовы обменять свои данные на удобство — провести нечто вроде бартера. "Самый простой пример — карта, — поясняет Ильвес. — Ты открываешь ее в телефоне — она показывает, где ты находишься. И никакого адреса вносить не надо. Зачастую электронная карта может вам сразу предложить маршрут — она знает, какие адреса вы вбиваете чаще всего в такое-то время суток. Или она подскажет адрес вашей следующей встречи — эта информация могла быть введена в ваш электронный календарь, или вы получили ее по электронной почте".

Но далеко не всегда этот бартер честный и понятный обеим сторонам. "Часто таким манипулятивным образом зарабатывающая машина преследует две цели — держит нас как можно дольше в интернете и предлагает как можно более точную информацию. Это конкурентная борьба за наше внимание и данные. Американский профессор Тим У описал это в книге The Attention Merchants: The Epic Scramble to Get Inside Our Heads. Мир получил новую зависимость — от мобильных устройств, соцсетей, аппликаций. Цель интернет-компаний — играя на наших потребностях, слабостях, интересах, эмоциях, создать зависимость, чтобы люди проводили как можно больше времени в интернете. " Как часто вы включаете компьютер, чтобы написать одно письмо или оплатить счет, а через пару часов понимаете, что провалились", — спрашивает Ильвес.

Как на нас влияют через интернет?

Наши мысли, эмоции и потаенные желания можно использовать не только в процессе продаж и покупок, но и чтобы влиять на наши мысли и мнения по многим жизненным вопросам. "Это могут быть выборы, дискуссии про рост зарплат и пенсий, необходимость вакцинирования или просто голосование на конкурсе исполнителей песен… — поясняет Ильвес. — Только это уже выглядит не как реклама туфель, а как филигранно встроенная информация — в статьи, которые трудно отличить от обычных, фотографии, которые не оставят именно вас равнодушными…"

В качестве примера подогрева настроений и размещения целевой информации в соцсетях Ильвес приводит события, которые в 2016 году развернулись в техасском городе Хьюстон. Там в одно время и одном месте прошли две демонстрации с противоположными целями — против исламизации и за уважение исламских знаний. По сведениям Ильвес, обе они были организованы из России. Впрочем, сами организации позже утверждали, что с Россией никак не связаны. "Если алгоритм знает нашу формулу, есть много возможностей, как объединять и разводить людей по 25 000 критериев, — уверена Иева Ильвес. — И подобное происходит не только в США".

Что делать?

"Технологии — это не непреодолимая природная стихия и предрешенность, — считает Ильвес. — Их создают люди и используют люди. Такую бизнес-модель определенно надо менять. Она не может работать в скрытом виде — обобщать наши данные и публиковать информацию по неизвестным нам критериям".

По мнению эксперта, особенно сейчас в эпоху Covid-19, когда люди с головой ушли в виртуальный мир, а реальный многим недоступен, важно соблюдать цифровую гигиену. "Важно осознать, что это чрезвычайная кризисная ситуация, а значит в приоритете жизни нас и наших близких. Ей подчинены и технологии. Они помогают быстрее прийти к решению в медицинской отрасли, они же помогают нам сохранять контакты с близкими, работать, учиться, проводить время. Но надо не только быстро осваивать новые технологии, но и критично их оценивать. И расставлять свои приоритеты".

Три совета по цифровой гигиене от Иевы Ильвес

Проверяйте факты хотя бы в еще одном-двух источниках. Узнайте и оцените другие мнения и критическую информацию. Особенно по вопросам, от которых зависит ваше здоровье. Обсудите проблему со своими близкими, друзьями… Не грузите все подряд. Загружая разные аппликации, подумайте, так ли они вам нужны. Какого результата вы достигнете, для чего там будут использовать ваши данные, контакты, адреса, номер кредитной карты. Возможно, не так уж вам эта аппликация нужна? Если вы все же ее загрузили, попробовали и поняли, что не будете ею пользоваться — сотрите ее, не оставляйте в телефоне. Будьте внимательны в электронном общении по электронной почте, смскам, в ватсапе, мессенджере… Многие каналы могут вами манипулировать. На нас накоплено достаточно информации, чтобы предложить нам новость, которая нам покажется очень достоверной или ее отправитель покажется достойным вашего доверия… Не поленитесь, спросите напрямую, принадлежит ли эта новость этому автору, точно ли он предназначал ее для вас.

Помните, суть технологий не поменялась, но поменялись окружающие обстоятельства.