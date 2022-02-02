Меняется практический экзамен по вождению: фигуры надо будет выполнять прямо на дороге
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В Латвии меняется порядок практического экзамена по вождению для мопедов и легковых автомобилей. Согласно новым правилам, которые вступят в силу с 1 апреля 2022 года, теперь курсантам автошкол придется выполнять фигуры во время движения по дорогам, а также руководствоваться требованиям навигатора.

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Как отмечает Rus.LSM.lv, при выполнении фигур в реальных условиях, а не на ограниченной площадке, у будущих водителей улучшится готовность к самостоятельному участию в движении.

В Mинистерстве сообщения пояснили, что сейчас фигуры выполняют на экзаменационной площадке, при этом на практике многие фигуры выполняются механически и без понимания. Поэтому, как считают в Минсообщения, оказавшись на дороге, водители не могут припарковать машину или выполнить другие маневры.

В поправках также содержится пункт, предусматривающий уделять время проверке навыков вождения, выбирая маршрут при помощи дорожных знаков или указаний навигационного устройства.

Для того, чтобы автошколы могли подготовиться к нововведениям, новый порядок сдачи практического экзамена по вождению вступит в силу с 1 апреля 2022 года.

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