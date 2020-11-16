С 16 ноября меняется порядок изоляции пациентов с Covid-19. Теперь при отсутствии симптомов по решению лечащего врача лист нетрудоспособности можно будет закрывать на десятый день после подтверждения диагноза. При этом повторный тест делать не нужно, сообщает LETA.

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Если симптомы Covid-19 были, больничный можно закрывать на 14-й день, при условии, что симптом нет уже минимум три дня.

Как пояснили в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC), человек обычно заразен в течение двух недель после появлением симптомов, а также заразен в первую неделю после заражения, даже если симптомы еще не проявились.

Потом, благодаря иммунному ответу организма, количество вирусов в нем уменьшается, и через две недели человек становится незаразным.

Поэтому повторное тестирование делать не нужно: вирус может сохраняться в организме и через месяц после заболевания, но он уже не может размножаться. И даже если тест показывает позитивный результат, вирус спустя некоторое время перестает быть активным, поэтому человек не должен считаться заразным и должен быть освобожден от карантина, объяснил агентству LETA глава SPKC Юрий Перевощиков.

Правила карантина теперь будут одинаковы для всех. Ранее медики, социальные работники и педагоги могли закрыть больничный только на 21-й день при отсутствии симптомов — вне зависимости от результатов теста. Все остальные могли закрыть больничный на 14-й день.

Те, у кого не было симптомов, могли прервать карантин на седьмой день — по решению семейного врача и по результатам теста. Если же симптомы были, то прерывать карантин можно было начиная с 14-го дня, если уже три дня нет симптомов.