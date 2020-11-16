Justin Young / cc
Foto: Justin Young / cc

С 16 ноября меняется порядок изоляции пациентов с Covid-19. Теперь при отсутствии симптомов по решению лечащего врача лист нетрудоспособности можно будет закрывать на десятый день после подтверждения диагноза. При этом повторный тест делать не нужно, сообщает LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Если симптомы Covid-19 были, больничный можно закрывать на 14-й день, при условии, что симптом нет уже минимум три дня.

Как пояснили в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC), человек обычно заразен в течение двух недель после появлением симптомов, а также заразен в первую неделю после заражения, даже если симптомы еще не проявились.

Потом, благодаря иммунному ответу организма, количество вирусов в нем уменьшается, и через две недели человек становится незаразным.

Поэтому повторное тестирование делать не нужно: вирус может сохраняться в организме и через месяц после заболевания, но он уже не может размножаться. И даже если тест показывает позитивный результат, вирус спустя некоторое время перестает быть активным, поэтому человек не должен считаться заразным и должен быть освобожден от карантина, объяснил агентству LETA глава SPKC Юрий Перевощиков.

Правила карантина теперь будут одинаковы для всех. Ранее медики, социальные работники и педагоги могли закрыть больничный только на 21-й день при отсутствии симптомов — вне зависимости от результатов теста. Все остальные могли закрыть больничный на 14-й день.

Те, у кого не было симптомов, могли прервать карантин на седьмой день — по решению семейного врача и по результатам теста. Если же симптомы были, то прерывать карантин можно было начиная с 14-го дня, если уже три дня нет симптомов.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

6

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Центр профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Рижский Свободный порт тестирует ИТ-решение для снижения выбросов от грузового автотранспорта
Wolt в Латвии празднует трехлетие!