Мэр Адажи: самоуправления сами могли бы принимать решения об открытии школ
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Самоуправления сами могли бы принимать решения об отмене ограничений в связи с Covid-19, если у них была бы полная информация о распространении вируса в самоуправлении, заявил агентству ЛЕТА председатель думы Адажского края Марис Спринджукс.

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Он напомнил, что Адажское краевое самоуправление закрыло школу еще до того, как правительство приняло решение о дистанционном обучении. Однако это решение было основано не на официальной информации, а на добросовестном и ответственном поведении школьного персонала и родителей.

По словам Спринджукса, по крайней мере, полиция самоуправления, которая следит за соблюдением ограничений в связи с Covid-19, должна иметь информацию о распространении болезни. Глава самоуправления подчеркнул, что ему не нужно знать конкретных имен, а только то, где происходит вспышка заболевания.

По его словам, было бы более эффективно позволить самоуправлениям принимать и другие решения, например, решения о закрытии или открытии магазинов. Самоуправления могли бы лучше регулировать потоки людей, следя за тем, чтобы жители не собирались большими толпами из-за того, что только в одном магазине можно купить нужные им товары.

Спринджукс признал, что самоуправления также могут ошибаться в своих решениях, но они отреагируют и исправят свои ошибки быстрее, чем централизованные власти. Кроме того, люди больше доверяют думе, чем правительству, и руководителям самоуправлений было бы проще объяснить свои решения ситуацией на месте, подчеркнул мэр.

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LETA

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