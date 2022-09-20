Мэр Адажи: ситуация с автобусными перевозками ненормальная, в крае такого еще не было

Десятки автобусных рейсов на региональных маршрутах вновь отменены. Айзкраукле, Огре и вот теперь проблема вплотную приблизилась к столице. В Адажи еще с прошлой недели не выполняется часть автобусных рейсов. Рулить — некому. По данным министерства сообщения, в Латвии есть перевозчики, которым не хватает пятидесяти водителей, пишет rus.lsm.lv.

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Как сообщалось, за 18 и 19 сентября из Адажи в Ригу, и некоторые другие пункты назначения и обратно не выехали более 30 рейсов.

Мэр Адажи Марис Спринджукс говорит — ситуация ненормальная, в крае такого еще не было. "Наши семьи не довольны. Как детям попасть в школу? Как вернуться домой? Взрослые едут на работу. Мы очень недовольны. Мы звонили в компанию и поняли, что ситуация плохая. Был уход шоферов, но они нашли других и теперь и обучают", — рассказал мэр Адажи.

Перевозки в Адажи осуществляет фирма Latvijas sabiedriskais autobuss, у нее же есть сестринская компания Rīgas Mikroautobusu Satīksmе, которая до недавнего времени отвечала за рижские маршрутки. Теперь шоферов микроавтобусов планируют посадить за руль региональных автобусов.

"Хотим извиниться перед всеми жителями Адажского края за неудобства. Они вызваны болезнью водителей автобусов и их нехваткой. Сейчас мы активно решаем ситуацию, чтобы обучить шоферов и привлечь новых", — заверила представитель Sabiedriskais Autobuss Майя Лаздиня.

Самоуправление Адажи далеко не первое, где проявились проблемы с перевозками. В дирекции автотранспорта говорят, что за невыполнение договоров перевозчиков штрафуют. Но проблему это не решит.