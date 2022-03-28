Мэр Адажи: в Рижском районе заканчиваются места для беженцев

В самоуправлениях Рижского района остается все меньше свободных мест для украинских беженцев. Об этом в интервью на Латвийском радио заявил председатель Адажской думы Марис Спринджук.

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В самоуправлениях Рижского района инфраструктура сравнительно новая и очень густо населена, поэтому не остается много возможностей, чтобы принимать беженцев из Украины. И хотя возможно найти места, которые принадлежать частным лицам, предпринимателям не понятны условия, которые предлагает государство, объяснил мэр Адажи.

"Эти правила еще в процессе. Но они должны быть едины по всей стране, чтобы не было такого, что есть щедрые, а есть скупые самоуправления. Предприниматели уже на низком старте, но за все нужно платить — подготовить кровати и санузлы, обеспечить место для питания. Но это последние возможные резервы", — говорит Спринджук.

По его мнению, в Адажи имеются объекты, которые можно обустроить для приема беженцев, но это требует инвестиций — и нужно понимать, что готово дать государство.

В целом мэр считает, что каждому самоуправлению нужно создать свой центр координации украинских беженцев, но все они должны работать по одному принципу. Ранее большая часть беженцев из Украины пребывала в Ригу и приходила в центр в Доме Конгрессов или на улице Калькю, где невозможно получить услуги самоуправления Огре, например, говорит Спринждук.

Лучше всего прибывающих в Латвию беженцев разделять по самоуправлениям уже на границе, добавляет он.