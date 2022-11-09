Мэр Даугавпилса Элксниньш не думает покидать "Согласие", Урбанович обещает расставание

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш заявил, что не думает уходить из партии "Согласие", и убежден, что политической силе нужно меняться, сообщает агентство LETA. Так политик ответил на призыв председателя правления "Согласия" Яниса Урбановича оценить свое нахождение в рядах партии.

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"Согласию" нужно меняться, и в его руководство должны прийти новые, сильные и талантливые лидеры, сказал Элксниньш. "Такие люди есть в наших рядах. Результаты выборов показали, что нужно предлагать жителям соответствующую их интересам повестку дня, и тогда будущее у "Согласия" будет", — заявил мэр Даугавпилса. О том, произойдет ли это, решат территориальные организации и коллеги на партийном конгрессе, подчеркнул Элксниньш.

Глава Даугавпилсского самоуправления считает, что "Согласие" из года в год играла роль сильнейшей политической силы в Латвии. "Но для каждой победы необходима и борьба. Борьба за ценности, за данные обещания, за решения проблем. В политике проигрывают те, кто ведут себя как большой кот перед блюдцем со сметаной. Избиратель из года в год не идет следом как привязанный теленок и не прощает все", — сказал политик.

Элксниньш выразил убежденность в том, что латвийское общество неизбежно вернется к идее согласия и единой нации. "Это просто неизбежно. Мы слишком маленькое государство, чтобы позволить себя продолжать делить жителей. Однако сегодня нужно взять ответственность за допущенные ошибки", — сказал мэр Даугавпилса.

"Я рассматриваю его высказывания в связи с претензиями к партии, в которой он еще номинально числится, как публичный выход из партии и дистанцирование от партии. Он использует "я" и "они". И он такой великий, что лучше знает и понимает. Для меня ясно, что он ушел", — заявил, в свою очередь, в интервью Латвийскому радио Янис Урбанович.

Также Урбанович заявил: "У нас принципиальное различие в связи с Крымом, также и это причина". По словам председателя правления, "даже, если Элксниньш не завершит формальности, я думаю, что развод неибежно будет".

Утром в среду, 9 ноября, председатель правления "Согласия" Янис Урбанович распростанил заявление, в котором рекомендовал мэру Даугавпилса Андрею Элксниньшу оценить свою возможность нахождения в "Согласии". Ранее Элксниньш в интервью программе Kāpēc на Delfi TV, в котором мэр Даугавпилса критиковал партию за то, что она приложила усилия для победы на выборах.

Также Элксниньш в интервью заявил, что победителей в войне в Украине не будет. Отвечая на вопрос о принадлежности Крыма, Элксниньш сказал, что на этот вопрос отвечал неоднократно прежде. На просьбу уточнить, что именно он отвечал, Элксниньш сказал: "Крым — в составе Российской Федерации".