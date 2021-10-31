Мэр Даугавпилса: если бы я был премьером, дешевый газ был бы во всей Латвии

В начале этой недели мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш сообщил, что для города удалось купить природный газ по цене ниже биржевой. Этот факт вызвал бурную реакцию в публичном пространстве. Законна ли такая сделка? Неужели можно напрямую договориться с российской стороной? А почему другие самоуправления не подсуетились? И действительно ли топливо дешевле? Или это лишь пиар политика? Портал Delfi попросил Элксниньша ответить на эти и другие вопросы.
Стоит отметить, что нюансы контракта не разглашают ни заинтересованные стороны, ни надзорные органы. Все ссылаются на коммерческую тайну, которую тщательно защищает закон (подробнее читайте — здесь). Поэтому и возникают сомнения, подозрения в политическом пиаре и много вопросов.
- На сегодня в Регистре торговцев природным газом числится 11 компаний, в том числе две литовские и 9 зарегистрированных в Латвии. Вы заключили договор с одной из этих фирм?
- Я могу лишь повторить слова представителя Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK) сделка совершена в полном соответствии с латвийским законодательством.
- Свой пост в социальных сетях о закупке газа по более выгодной цене вы проиллюстрировали фотографией, сделанной в рамках Российской энергетической недели. Вам удалось договориться о цене именно в Москве?
- Мне чисто уже по-человечески интересно, а если бы я поставил под сообщение свое фото, например, на фоне Белого дома, то из этого также следовало, что я договорился о поставках газа с Вашингтоном?
Весь газ, который доступен на территории Латвии — российский. Но на уровне самоуправления договор о поставке природного газа можно заключить только с предприятиями, которые числятся в латвийском регистре торговцев природным газом. И разумеется, что литовские или латвийские посредники с перепродажи российского газа имеют свой процент, ведь именно в этом их прибыль.
На уровне государства, конечно, можно было бы заключить договор с Россией о поставках газа напрямую, без "накрутки" посредников. И если бы я был премьер-министром Латвии я бы думал и договаривался именно в этом направлении — самом очевидном — мы географически соседствуем с крупнейшим производителем и поставщиком газа в Европе (между нашими странами протянуты газопроводы, существует развернутая инфраструктура портов и железной дороги). Большинство европейских стран делают именно так, но русофобия латвийского правительства столь высока, что они готовы всю страну загнать в миллиардные долги, заставить жителей Латвии платить втридорога за отопление, обрушить экономику, но не договариваться с "врагом".
Сэр Уинстон Черчилль, когда-то сказал: "У Великобритании нет вечных друзей и вечных врагов, у Великобритании есть вечные интересы". Я бы очень хотел, чтобы к власти в нашей стране пришли люди, которые ставят интересы Латвии и ее народа выше исторических обид и оголтелого национализма.
- Какая была цель посещения московского форума?
- Я в политике не первый год, также как и не первый раз становлюсь мэром Даугавпилса. За это время у меня сложились дружественные отношения с российскими дипломатами. Например, в нынешнем энергетическом форуме в Москве я участвовал по личному приглашению заместителя председателя правительства Российской Федерации Александра Новака.
В современном мире сфера энергетики является основополагающей для развития общества. Искать новые решения, подстраиваясь под растущие "аппетиты" городов, сохраняя экологический баланс и доступность энергоресурсов для всех жителей — задача N1 для руководителей любого города, будь то Москва, Даугавпилс, Брюссель или Торонто.
Считаю очень важным участие в подобного типа форумах, встречах и конференциях, поскольку именно там есть возможность увидеть и расспросить об опыте других городов и стран, понять, что применимо к нашим реалиям, что можно сделать на уровне городов, где слабые стороны нашей экономики и политики. Европе есть чему поучиться, например, у россиян или испанцев. А именно, возможности регулировать рынок энергоресурсов, что защищает конечных потребителей от резких скачков цен. А это в свою очередь означает, что жители будут спасены от угрозы разориться на погашении счетов за электричество и "коммуналку".
- Вы говорите, что цена ниже биржевой. На сколько? В абсолютных числах и в процентах? Насколько ваши цены выгоднее, чем у других поставщиков?
- Я не могу комментировать ни цену, ни связанные с ней производные, так как это коммерческая тайна по условиям договора. Могу лишь повторить, что предложенная нам цена действительно ниже рыночной. Она позволит нам сохранить действующий тариф на тепло в Даугавпилсе. На фоне стремительного роста тарифа в той же Риге, сохранение низкого тарифа в нашем городе очень важно для его жителей.
- Если муниципальное предприятие Daugavpils siltumtīkli провело публичную закупку, по итогам которой был выбран поставщик — разве это не значит, что поставщик известен? Почему тогда вы ссылаетесь на коммерческую тайну?
Еще раз повторю — конкурс на поставку природного газа был проведен в полном соответствии с латвийским законодательством. Согласно условиям договора, все детали сделки являются коммерческой тайной. Я понимаю, что если бы я мог назвать поставщиков, то обеспечил бы им очередь за природным газом, не меньшую, чем очередь за бананами в Lidl, но, видимо, они не заинтересованы в рекламе.
- Чем вы можете объяснить такой ажиотаж вокруг этой сделки? Кто и зачем это делает?
- Здесь все просто. Десять лет правящая в стране коалиция рассказывала нам, что купить энергоносители ниже рыночной цены никак не возможно. Всегда данной биржевой цене потакали и рассказывали, что именно из-за нее повышается тариф на отопление как у Даугавпилса, так и у всей страны. Ничего сделать нельзя, поставщики не могут торговать себе в убыток, надо просто немножко подождать, и свободный рынок сам все расставит на свои места, цена упадет и будет всем счастье. Правящим же с их многотысячными и постоянно растущими зарплатами невдомек, что далеко не все жители страны могут похвастаться "заначкой на черный день" и дожить до этого "счастья".
А тут внезапно Даугавпилс демонстрирует, что, оказывается, можно купить и ниже биржевой цены! И специалисты в один голос говорят — да, такое возможно, просто надо искать поставщиков. Конечно, это вызвало ажиотаж! Ведь получается, что нам десять лет врали. И наши правящие настолько привыкли к своему обману, что в моих действиях, как руководителя Даугавпилса, пытающегося заключить максимально выгодное для горожан соглашение, немедленно попытались найти нарушение закона! Вы только вдумайтесь!!! Получается, что забота избранной власти в Латвии о своих жителях рассматривается как потенциальное преступление!
- Как по-вашему, другие города и муниципальные предприятия, производители теплоэнергии, могут по примеру Даугавпилса найти более выгодные для жителей условия? Почему, на ваш взгляд, они этого не делают?
- Могут, конечно. Наша сделка отнюдь не беспрецедентна. Это и специалисты подтверждают. Тот же исполнительный директор Комиссии по регулированию общественных услуг Марис Микелсонс, комментируя нашу сделку, подчеркнул, что уровень цен в договорах, которые подало Daugavpils siltums, соответствует тому уровню, которого удалось добиться и другим коммерсантам. Посредники, перепродающие газ, думая у кого купить "голубое топливо", ищут самое выгодное предложение, анализируют колебания биржевых цен, выжидают -- и таким образом получают хорошую цену.
Да и один из самых авторитетных экспертов в области энергетики в Латвии Юрис Озолиньш также считает, что заключить договор на покупку природного газа ниже биржевой цены могут и другие предприятия. Это связано с тем, что биржевые цены сейчас крайне нестабильны. Я целиком разделяю его мнение, что безумный рост тарифа, который мы наблюдаем сегодня в той же Риге или в ряде других муниципалитетов являются лишь доказательством того, что биржи подогреты спекуляциями.
Почему главы других городов не ищут поставщиков, которые не гонятся за сверх-прибылью, я ответить затрудняюсь. Это надо у них спрашивать. Где-то, возможно, работает сила инерции, мол, платят жители и платят, зачем напрягаться? В каких-то городах, где у власти находятся представители правящих в стране партий, надеются на помощь со стороны государства. Даугавпилс, как и вся Латгалия, рассчитывать ни на кого не может, ведь мы всегда были "нелюбимой падчерицей" в Латвии. Вот и приходится из кожи вон лезть, но искать возможность купить тепло по самой низкой цене.
- На сколько процентов вырастут цены за отопление в Даугавпилсе в этом сезоне по сравнению с прошлым годом? (например, счета за среднюю двухкомнатную квартиру). Или все же не вырастут?
- Пока все выглядит так, что до конца года мы тариф удержим. Но, честно скажу, что ситуация у нас в городе непростая. В отличие от Резекне, где у власти уже много лет подряд находится очень прагматичный и хороший хозяйственник Александр Барташевич, заключивший долгосрочный договор на закупку газа в городе по докризисным ценам, Даугавпилс десятилетиями практиковал краткосрочные закупки. И тариф на отопление в нашем городе колебался вместе с биржей.
В прошлом отопительном сезоне Даугавпилс мог гордится самым низким тарифом среди больших городов в 42 евро/MWh. Однако ближе к лету, когда уже было очевидно, что цены будут расти и необходимо заключать долгосрочный договор, бывшие горе-руководители накануне выборов не рискнули своим рейтингом и снова заключили "короткий" договор. Поэтому уже летом произошел прирост до 56,96 евро/MWh, а рост цен на биржах продолжился, и если тенденция не изменится, то городу угрожает рост тарифа до 120 евро/MWh.
Я, как мэр, сейчас делаю все возможное, чтобы этого не допустить и удержать тариф. Пока получается. Что будет потом — прогнозировать не берусь. Сейчас на биржах вроде наметилось снижение цены, но, я готов воспользоваться и "планом Б". Как только тариф на тепло превысит 100 евро и более за мегаватт-час, мы будем объявлять в Даугавпилсе энергетический кризис в теплоснабжении. Я уже говорил об этом с министерством экономики. Это даст городу возможность претендовать на использование стратегических государственных запасов Инчукалнского газохранилища. Я просто не имею права допустить подорожание тепла, поскольку это будет означать, что даугавпилчане из-за роста коммунальных платежей будут поставлены на грань нищеты и выживания.
- Как государство могло бы помочь сдерживанию цен на энергоносители (электричество, газ, теплоэнергия)? Прошу вас также прокомментировать предложения Эстонии на эту тему — Латвии это подходит? Есть ли еще опыт других государств, у которых нам стоит брать пример? Какой механизм на госуровне необходим для защиты населения от резкого роста цен на топливо?
- На мой взгляд, Латвия очень сильно поторопилась с переходом на свободный рынок в сфере энергоносителей. В столь важной сфере, повышение цен в которой автоматически приводит к удорожанию всех остальных составляющих экономики государства, необходимо сохранять государственное регулирование цены и не допускать резких скачков. Если бы мы регулировали свой рынок, то столь спекулятивных цен на энергоносители мы бы сейчас не наблюдали.
Многие из стран "старой Европы" справляются с энергокризисом привычным для них способом — "заливая рыночный пожар" деньгами и раздавая субсидии всем жителям без исключения. И даже соседние с нами эстонцы, изыскивают сейчас возможность компенсировать расходы на электричество и отопление практически для всех жителей. Но, благодаря нашему "мудрому" правительству, в Латвии "денег много как никогда" только у премьер-министра, но не у страны. Поэтому мы не обладаем должным запасом "подкожного жира", позволяющим переждать бурю на мировых биржах. Хотя, лично я уверен, что если пересмотреть наш государственный бюджет и правильно расставить приоритеты, то деньги на компенсации нашлись бы.
Конечно, необходимо было бы и выполнить хотя бы часть рекомендаций Еврокомиссии, призвавшей, в частности, временно снизить налоговые ставки. И оппозиция, напомню, предлагала Сейму сделать это. Но правящие партии традиционно отказались поддержать оппозиционное предложение.
Также не стоит забывать, что большую долю энерготарифа в Латвии составляет отнюдь на рыночная цена на энергоносители, а цена доставки и знаменитый "зеленый" компонент обязательной закупки — OIK. А утверждает тариф государственный регулятор, который на мировые цены повлиять, конечно, не может, но вполне может временно сократить прибыль поставщиков, снизив цену доставки. И решение это чисто политическое, то есть зависящее от правящих в Латвии политических сил. Про OIK и вовсе говорить не приходится: только очень наивные люди еще не поняли, что "зеленая" энергия в нашей стране — это крупнейшая миллиардная афера, главные выгодополучатели которой управляют Латвией.
Так что способов обуздать рост цен на электричество, отопление и природный газ множество, но для этого нужна политическая воля. А ее при тех политиках, которые сегодня управляют страной, ждать не приходится.