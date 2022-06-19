Мэр Даугавпилса: предприниматели не хотят заключать договоры о поставках энергоресурсов

Предприниматели не хотят заключать договоры на поставку энергоресурсов из-за неопределенности цен, заявил агентству ЛЕТА председатель Даугавпилсской городской думы Андрей Элксниньш ("Согласие").

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"Ни один предприниматель не хочет брать долгосрочные обязательства по поставке щепы и газа, потому что сегодня цена одна, а через несколько дней - другая. Предприниматели не хотят рисковать", - сказал Элксниньш.

По словам мэра, рост цен в закупках составляет от 1,5 до 3 раз. Цена на щепу выросла в три раза, а на природный газ - в шесть-семь раз.

"Рост цен ведет к удорожанию пассажирского транспорта и уборки города. Из-за санкций соль на зиму приходится закупать в Марокко, что опять же увеличивает цену в 1,5-2 раза. Настоящее влияние люди почувствуют осенью", - говорит Элксниньш.

"Решения должны исходить главным образом из вопросов энергетики. Это самый большой фактор инфляции. На данный момент решений на национальном уровне нет", - упрекнул Элксниньш своих политических оппонентов.

Глава Даугавпилса считает, что "латвийской экономике грозит крах", потому что в энергетике сейчас слишком много неопределенности. Готовой альтернативы российскому газу нет, хотя заявлено, что Латвия не будет покупать газ у России.

В настоящее время во всем мире отмечается значительная инфляция, особенно на энергоносители и продовольствие, вызванная войной России против Украины.