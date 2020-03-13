Мэр Даугавпилса призвал жителей "остаться дома и спасти несколько жизней"

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш распространил обращение к жителям города, в котором подтвердил, что в Даугавпилсе уже госпитализирован один человек с подозрением на заражение Covid-19. "Коронавирус приближается к нам. Он приближается с огромной скоростью. Сперва постепенно, а потом внезапно. Это вопрос нескольких дней, может быть — недели, и наша система здравоохранения будет перегружена", — предупредил мэр.

"Я не имею права допустить, чтобы наши горожане лечились в коридорах. Я не имею права допустить, чтобы были сломлены наши медицинские работники или кому-то из них пришлось погибнуть, спасая наши жизни. Я не имею права ставить врачей перед выбором, кого из пациентов лечить, а кому — дать погибнуть.

Единственный способ предотвратить это — социальная изоляция уже сегодня. Не завтра. Сегодня! Это значит — держать как можно больше людей дома, начиная с сегодняшнего дня", — написал Элксниньш, добавив, что уже сегодня "мы все должны принять, на мой взгляд, самое важное решение — остаться дома и спасти несколько жизней".