Мэр Даугавпилса: в оппозиции тоже есть работа и жизнь
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В оппозиции тоже есть работа и жизнь, заявил сегодня на пресс-конференции мэр Даугавпилса Игорь Прелатов ("Наша партия"), комментируя результаты выборов в самоуправления.

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Он признал, что в городе много проблемных вопросов, поэтому все 15 избранных в думу депутатов должны работать вместе, потому что только так можно их решить.

"В оппозиции тоже есть работа и жизнь. Мы люди опытные и сумеем решать вопросы благодаря коллективной работе и конструктивным решениям", — сказал Прелатов.

Комментируя низкую явку на выборах, председатель думы заявил, что одной из причин являются конфликты и разногласия в думе. Теплая погода и пандемия Covid-19 также оказали влияние, а некоторые горожане вообще уехали из Даугавпилса.

"Такова ситуация по всей республике, поэтому делайте выводы", — сказала заместитель председателя думы Ливия Янковска ("Наша партия"), комментируя явку избирателей.

По ее словам, сказалось то, что в этом году избиратели не были привязаны к конкретному избирательному участку и не получили письма с информацией об избирательном участке. Поэтому часть населения даже не знала, в какой день проходит голосование.

Янковска также считает, что статистика по населению и по количеству людей, имеющих право голоса в городе, не соответствует реальной ситуации.

Как сообщалось, соглашение о формировании коалиции в новой Даугавпилсской думе по результатам выборов подписали партия "Согласие" и Русский союз Латвии.

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LETA

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Игорь Прелатов "Согласие"
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