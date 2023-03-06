Мэр Екабпилса: на реконструкцию дамбы правительство выделит более 12 миллионов евро

Партии, формирующие правительство, договорились выделить 12,5 млн евро на реконструкцию дамбы в Екабпилсе, сообщил агентству LETA мэр Екабпилса Райвис Рагайнис.

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"Получено согласие Правительственного совета по сотрудничеству, что будет выделено 12,5 млн евро, включая налог на добавленную стоимость, на укрепление дамбы бетоном изнутри. Эти работы мы не успеем завершить за один год, потому что существуют закупки, переговорные процедуры, все остальное", — заявил Рагайнис.

Мэр Екабпилса прогнозирует, что пройдет не менее трех месяцев, прежде чем будет возможно заключить договор на реконструкцию дамбы. На подготовку регламентов, спецификаций и других документов по процедуре закупки требуется не менее недели, затем по правилам европейских фондов на закупку отводится не менее 45 дней, затем поступившие заявки вскрываются и оцениваются, что может занять несколько недель с такими большими объемами, пояснил Рагайнис. Также еще предстоит учесть возможное оспаривание результатов закупки.

В случае предварительного проведения переговорной процедуры с потенциальными участниками закупки срок закупки может быть сокращен до 20 дней. Также можно объявить закупку по проекту и потом объявить закупку на строительные работы, а можно объявить одну закупку — сразу на проектирование и строительство. У строительства очень большой объем, но по спецификации оно не сложное, поэтому мэр Екабпилса считает, что закупка могла бы быть сразу на проектирование вместе со строительством.

По расчетам Рагайниса, 50%-60% строительных работ на наиболее поврежденных участках дамбы могут быть завершены этим летом, то есть на участке, наиболее пострадавшем от наводнения в январе. Остальное можно будет сделать в следующем сезоне, но возможность проведения строительных работ зависит от колебаний уровня воды и погоды.

Во время своего визита в Екабпилис 21 января президент Эгил Левитс заявил, что в этой ситуации необходимо изменить правовое регулирование и устранить бюрократические преграды.

В середине января уровень воды в Даугаве под Екабпилсом достиг второй по величине отметки в истории. Во время наводнения дамба местами была размыта, и возникли опасения по поводу ее долговечности.

В городе были затоплены улицы и дома, жителей пришлось эвакуировать. В Екабпилсском крае наводнение повредило около 450 жилых домов.