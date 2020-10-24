Мэр Екабпилса: распространение Covid-19 в городе становится неконтролируемым

Распространение Covid-19 в Екабпилсе начинает становиться неконтролируемым, поэтому принято решение ввести новые ограничения и провести широкое тестирование жителей, заявил в субботу председатель Екабпилской думы Айварс Крапс.

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Крапс отметил, что вспышка заболевания связана с Абельской основной школой, в которой работают и учатся жители города. Ситуация особенно ухудшилась в течение двух последних недель и сейчас в целом в самом Екабпилсе и окрестных районах выявлено 70 лиц, инфицированных Covid-19? 47 из них - именно в городе.

"Процесс распространения коронавируса становится неконтролируемым", - признал Крапс, отметив, что случаи заболевания выявлены в школах, больнице и других местах. В больнице от пациента заразились многие медики, однако, цепочка распространения выявлена. Больница перестроила работу и продолжает уход за пациентами.

Обсудив сложившуюся ситуацию с Центром профилактики и контроля заболеваний, было принято решение установить отдельные ограничительные меры, а также провести обширное тестирование жителей. Цель тестирования - выяснить инфицированных людей, у которых течение болезни протекает бессимптомно, изолировать их на 10 дней и попытаться таким образом сдержать распространение болезни.

Тестировать будут три группы — школьников и учителей, социальных работников и полицейских. В понедельник и во вторник представители этих групп сдадут анализ слюны, результат планируется получить в среду.

В понедельник школы возобновят обучение по утвержденному государством плану - младшие классы очно, старшие - удаленно. Во всех учебных заведениях, в том числе спортивных и художественных школах, будут проведены тесты на Covid-19 (будет взят образец слюны). В детских садах тестирование проводится не будет, так как там ситуация стабильная.

В мэрии отмечают, что стремительное распространение Covid-19 в городе в большой мере связано с тем, что многие были уверены и думали, что их это не коснется.