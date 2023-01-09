Мэр Екабпилса: ситуация на реках в крае меняется ежечасно

Ситуация с заторами льда и уровнем воды в реках находится под постоянным контролем и меняется ежечасно, сообщил председатель Екабпилсской краевой думы Райвис Рагайнис.

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Через Екабпилсский край Даугава протекает на участке длиной 70 км. Все ледовые заторы и подъем уровня воды в настоящее время наблюдаются в течении Даугавы ниже Екабпилса: у Плявиняс, в месте впадения Айвиексте в Даугаву. В районе Зелькского моста уже оранжевый уровень, то есть ситуация близка к опасной. Тем временем в Екабпилсе все в порядке.

"Шуга все еще собирается и уплотняется, и ситуация стремительно меняется. В воскресенье один дом за час был отрезан от суши, мы эвакуировали одну женщину. Жители предупреждены и проинформированы, что делать, если уровень воды повысится еще больше", — объясняет Рагайнис.

По его информации, обмен сообщениями об изменениях ситуации в чате приложения WhatsApp происходит постоянно, люди выкладывают видео. "Вчера я также созвал комиссию по гражданской обороне, жителей оповестили и предупредили. Ничего нового по сравнению с прошлыми годами", — отметил Рагайнис.

Как сообщалось, уровень воды в Даугаве у железнодорожного моста в Зельки, который находится между Екабпилисом и Плявиняс, достиг 8,64 метра над нулевой отметкой наблюдательной станции, свидетельствует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Это самый высокий уровень воды, когда-либо зарегистрированный в этом месте. Предыдущий рекорд был установлен на высоте 8,34 метра 19 апреля 2013 года. За последние десять дней уровень воды поднялся в общей сложности более чем на пять метров.

Уровень воды возле Плявиняс продолжает колебаться, но пока не является опасно высоким. У Екабпилса он начал медленно подниматься, но выше Екабпилса по течению Даугавы уровень воды в снижается.