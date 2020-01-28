Мэр Гаркалне ушел с поста из-за болезни

Многолетний председатель думы Гаркалнского края Мартиньш Гунарс Баузе-Крастиньш (Латвийский крестьянский союз) сложил полномочия, сообщает LETA.

О своем решении мэр проинформировал депутатов и работников думы во вторник, 28 января.

Уйти с должности он решил из-за состояния здоровья — "взять паузу и восстановить силы для следующего рывка". Мандат депутата он складывать не собирается.

Баузе-Крастиньш считает, что самый подходящий кандидат на пост мэра — его первый заместитель Гунтарс Кникстс. Он охарактеризовал заместителя как молодого и умного человека. Гунтарс Кникстс избран в самоуправление от "Единства". После отставки Баузе-Крастиньша он стал исполняющим обязанности мэра.

В Гаркалнской думе работает 15 депутатов. Коалицию образуют 10 депутатов из "Согласия", "Единства", Латвийского крестьянского союза и Латвийского объединения регионов, в оппозиции — пять депутатов из "Альянса регионов" и Национального объединения. Баузе-Крастиньш является мэром с 2010 года.