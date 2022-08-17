Мэр Краславы уклоняется от вопроса о переименовании улицы Терешковой

Мэр Краславы Гунар Упениекс уклоняется от вопросов о переименовании улицы Терешковой в Краславе.

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Общество "Центр публичной памяти", в которую входят некоторые из бывших исследователей комиссии по изучению документов Комитета государственной безопасности, призвала самоуправление Краславского края переименовать улицу, названную в честь первой женщины-космонавта, а такдк депутата Государственной думы РФ и заместителя председателя комиссии по иностранным делам, члена коллегии МИД, члена Высшего совета правящей партии "Единая Россия", специального доверенного лица президента РФ Владимира Путина и генерал-майора вооруженных сил России Валентины Терешковой.

Ни самоуправление Краславского края, ни мэр края Упениекс не ответили на вопросы агентства LETA о возможном переименовании улицы, а также на другие вопросы.

Как сообщалось, "Центр публичной памяти" в целом выявил в Латвии более 90 улиц, названных в честь советских деятелей, и считает, что их необходимо переименовать.

Вопрос о необходимости сменить названия, полученные улицами еще в советское время, стал актуальным после вторжения России на Украину.