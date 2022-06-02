Мэр Лудзы: многие украинские беженцы из Латвии отправляются дальше в Европу

После въезда в Латвию значительная часть украинских беженцев отправляются дальше на юг Европы, сообщил председатель Лудзенской краевой думы Эдгар Мекшс.

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У Лудзенского самоуправления два пункта пересечения границы с Россией. Лудзенский край в Латвию предоставил 630 персональных кодов украинским беженцам, но большинство этх людей не остались в регионе. В Лудзенском крае нашли жилье 170 украинских беженцев.

"Сначала потока не было, потом он стал увеличиваться. Создан единый телефонный номер, мы организуем транспорт и питание. Большинство едет дальше, на юг Европы", — говорит Мекшс.

Есть беженцы, которые сразу знают, куда хотят попасть, а некоторые живут в Лудзе и только потом уезжают. "Конечно, здесь нужна работа и жилье. Мы размещаем беженцев в служебных гостиницах, есть договоренности с предпринимателями", — рассказал мэр.

Он назвал Лудзу "транзитным муниципалитетом". "Мы встречаем людей, предоставляем временное жилье, оказываем помощь. Каждый день кто-то приезжает и уезжает, поэтому объем работы меняется", — говорит Мекшс.

В последние недели возникла проблема использования Латвии в качестве транзитной страны для военных беженцев, бегущих из восточных областей Украины через Россию.