Мэр Мартиньш Стакис рассказал о своем видении центра Риги — не в пользу автомобилей

Мартиньш Стакис сам живет на улице Чака, а на работу ездит на велосипеде. И намерен сделать все, чтобы центр города снова наполнялся жителями, а не машинами. Такую идею новый мэр Риги высказал, отвечая на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" LR4 Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

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Появление на свежеотремонтированной улице Чака велодорожек и сужение проезжей части для автотранспорта до одной полосы вызвало шквал противоречивых отзывов среди рижан. Даже в условиях сниженного автопотока это обернулось пробками по вечерам.

Также бурно комментировались в соцсетях и метаморфозы улицы Бруниниеку — на участке между Чака и Авоту исчезли почти все стояночные места, а въезды во дворы сделали такими высокими, что машины с низкой посадкой рискуют повредить дно. Чтобы этого не случилось, на новый асфальт были насыпаны неприглядные кучи щебня и толченого асфальта.

На просьбу прокомментировать ситуацию, Мартиньш Стакис решительно заявил: «Все должны понять: больше не будет так, как было. Этот город больше не будет планироваться для удобства автоводителей. Раньше мы строили тротуары так, чтобы автомобилям было удобно попасть во двор. Но тротуар в первую очередь должен быть удобен пешеходу. Эта философия будет меняться и впредь. Машинам нет проблем заехать во двор. Возможно, это теперь придется делать медленнее и осторожнее».

По его наблюдениям, на Чака пробки были всегда, но это не значит, что надо отказаться от отдельных велополос: «Как можно в 2020 году планировать улицы по советским стандартам — для пешеходов и машин? Разве мы не видим, что велосипедов в сто раз больше, чем десять лет назад? Разве мы не видим людей на электроскутерах? Им надо найти место в дорожном движении — они не могут ехать по тротуарам».

Мэр сообщил, что намерен все глобально переделать. «Не идет речи о том, что мы совсем выселим автомобилистов. Но сейчас 80% инфраструктуры — для автомобилей. Притом что вовсе не 80% рижан ездят на автомобилях. Итог: 40% жителей центра Риги покинули его. Я сам живу на улице Чака и каждый день еду на велосипеде. И что я вижу? Каждое третье место на улице Чака, где могли бы быть кафе и магазины, украшает знак «Сдается в аренду!». Даже азартные игры покинули эту улицу, потому что невыгодно. Улица умирает из-за того, что она превратилась в автостраду с четырьмя полосами. Больше такого в Риге не будет!»

Какая же судьба ждет автомобилистов? Им Стакис напомнил о существовании общественного транспорта. Для улучшения дорог новое руководство Рижской думы написало проекты на 1,9 млрд евро в один еврофонд — надеются хотя бы 400 млн получить. Но в основном речь идет о новых велодорожках и перестройке системы общественного транспорта. В частности будут активнее задействовать поезда для передвижения по Риге.

Большие автодороги должны идти не через Ригу, а вокруг. «Я очень не хочу, чтобы Рига была городом автострад», - заявил мэр. В районах строительство «карманов» для парковок продолжится, сообщил Стакис. Несмотря на то что лично он хотел бы, чтобы машин стало меньше.

О других нововведениях Риги, которые запланировал новый мэр Мартиньш Стакис, портал Delfi подробно рассказывает ЗДЕСЬ.