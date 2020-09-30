Мэр Олайнского края: вспышка Covid-19 в городе связана с предприятием

Вспышка Covid-19 в Олайне связана с предприятием, а не со школами, заявил агентству LETA председатель думы Олайнского края Андрис Бергс. Он не конкретизировал, о каком предприятии идет речь.

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По его словам, самоуправление действует в соответствии с указаниями эпидемиологов, и решено в одной из средних школ ввести частично удаленную учебу. Не проходят занятия по интересам, отменена родительская конференция в школе.

С 1 октября объявлен карантин в олайнском центре социального ухода на ул. Зейферта, 8.

В Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) агентству LETA сообщили, что девять из зарегистрированных в последние сутки случаев Covid-19 выявлены на металлообрабатывающем предприятии ESP European Steel Production в Олайне.

До вторника в городе было известно о 23 заболевших Covid-19.