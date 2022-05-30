Мэр: по крайней мере на следующий отопительный сезон необходимо установить потолок цен

В Латвии по крайней мере на следующий отопительный сезон необходимо установить потолок цен, сказал в интервью газете Diena мэр Валки Вентс Арманд Крауклис (Видземская партия).

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Он отметил, что с существенным ростом цен сталкиваются и те самоуправления, где для теплоснабжения используется щепа, поскольку ее цены тоже стремительно растут. Если цена тепловой энергии в отопительный сезон достигнет 100 евро за мегаватт-час, то большая часть населения не сможет оплатить счета, что повлечет за собой целую цепочку проблем.

По мнению Крауклиса, единственное решение для всей Латвии - по крайней мере на предстоящий отопительный сезон установить потолок цен.

"Разумеется, есть жилищное пособие, половину которого теперь обязалось покрывать государство, но претендовать на него могут только люди с довольно низкими доходами, тогда как цена тепловой энергии свыше 100 евро ударит и по тем людям (пенсионерам и семьям с детьми), которым формально пособие не полагается, но которые на самом деле тоже не смогут заплатить. Поэтому здесь необходимо решение на уровне всего государства", - сказал мэр Валки.