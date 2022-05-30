Мэр: по крайней мере на следующий отопительный сезон необходимо установить потолок цен
Foto: LETA

В Латвии по крайней мере на следующий отопительный сезон необходимо установить потолок цен, сказал в интервью газете Diena мэр Валки Вентс Арманд Крауклис (Видземская партия).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Он отметил, что с существенным ростом цен сталкиваются и те самоуправления, где для теплоснабжения используется щепа, поскольку ее цены тоже стремительно растут. Если цена тепловой энергии в отопительный сезон достигнет 100 евро за мегаватт-час, то большая часть населения не сможет оплатить счета, что повлечет за собой целую цепочку проблем.

По мнению Крауклиса, единственное решение для всей Латвии - по крайней мере на предстоящий отопительный сезон установить потолок цен.

"Разумеется, есть жилищное пособие, половину которого теперь обязалось покрывать государство, но претендовать на него могут только люди с довольно низкими доходами, тогда как цена тепловой энергии свыше 100 евро ударит и по тем людям (пенсионерам и семьям с детьми), которым формально пособие не полагается, но которые на самом деле тоже не смогут заплатить. Поэтому здесь необходимо решение на уровне всего государства", - сказал мэр Валки.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Производство сельхозпродукции – меньше химии и более умное управление
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Продуктивный рабочий день: что крадет ваше время и энергию?
Опыт и советы: как уменьшить счета за офис?
Латвия может стать цифровой суперсилой. Разговор со шведским футурологом Бардом
Благоприятная рабочая среда: советы по улучшению психологического климата
Обзор самых сладких мест Лиепаи
Рынок электромобилей в Латвии буксует из-за отсутствия государственной поддержки