Мэр Резекне Барташевич ставит под сомнение законность решений конгресса "Согласия"

Мэр Резекне Александр Барташевич распространил публичное заявление, в котором поставил под сомнение законность решений, принятых на конгресса "Согласия". По его мнению, не было кворума — в конгрессе должен был принять участие 371 делегат, а приняли лишь более сотни.

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На конгрессе "Согласия" прежний председатель партии Янис Урбанович утверждал в субботу, 28 января, что в конгрессе участвовали 116 из 171 делегата, то есть, кворум был соблюден.

Следует отметить, что в своей речи Урбанович подчеркнул, что даугавпилсские делегаты, поскольку они еще за два дня до конгресса сообщили о выходе из партии, уже не учитывались как делегаты, то есть, их отсутствие не влияло на кворум.

Напомним, что мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш и депутаты Даугавпилсской думы, избранные от "Согласия", объявили о выходе из партии 26 января.

В свою очередь, мэр Резекне и глава Резекненской городской первичной организации "Согласия" Александр Барташевич, а также главы первичных организаций Резекненского и Лудзенского краев Екатерина Иванова и Евгения Куща не явились на конгресс, заранее призвав к бойкоту этого мероприятия. При этом все они не вышли из партии "Согласия": то есть, их отсутствие автоматически снижало число делегатов. Вопрос о том, будет ли кворум, был актуален еще утром 28 сентября.

Но поскольку, по словам Урбановича, кворум был соблюден, то конгресс принял решение о избрании трех новых сопредседателей "Согласия" — европарламентария Нила Ушакова, депутата Рижской думы Андриса Морозова и экс-депутата Сейма Регины Лочмеле. Именно это решение, также решения о внесении изменений в устав партии, позволивших избрать трех сопредателей, а также об избрании нового правления партии, теперь ставит под сомнение Барташевич.

Политические планы самого Барташевича пока неизвестны. "В ближайшее время мы с коллегами из Резекненского и Лудзенского краев и города Резекне обсудим дальнейшие действия в партийном контексте", — обещает политик.

В то же время сопредседатель "Согласия" Нил Ушаков своей речи на конгрессе заявил, что Барташевичу следовало бы либо прийти на конгресс, защитив свою позицию в качестве кандидата в председатели партии, либо поступить честно, как мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш — то есть, заранее выйти из партии. Напомним, что рижское крыло "Согласия" ранее осудило Барташевича за то, что, презентуя свою декларацию в качестве кандидата в председатели партии, он якобы заявил — Латвия должна занимать нейтральную позицию в контексте войны в Украине.

В новоизбранном правлении "Согласия" может начаться дискуссия о необходимости исключить мэра Резекне Александра Барташевича из партии по причине "саботажа работы партии" с его стороны. Об этом свидетельствует неофициальная информация, поступившая в распоряжение агентства LETA.