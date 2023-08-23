Мэр Резекне направил Минфину предложение по финансовой стабилизации самоуправления (ДОПОЛНЕНО)

В Министерство финансов поступило заявление председателя Резекненской городской думы Александра Барташевича о том, что он предлагает Резекненской городской думе подать в Минфин заявку на финансовую стабилизацию самоуправления, сообщили агентству LETA в Минфине.

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Принимая во внимание, что по состоянию на 1 августа просрочка платежей самоуправления составила 0,9 млн евро, а также имеется просрочка более чем на три месяца платежей на сумму 0,6 млн евро за поставленную тепловую энергию, председатель думы считает, что самоуправление должно немедленно подать заявку о финансовой стабилизации.

Сегодня на заседании думы были зачитаны четыре информационных доклада, касающихся финансового положения самоуправления, процесса бюджетного планирования и управления, факторов возникновения бюджетного дефицита, способности муниципалитета в полной мере выполнять автономные функции, а также способности Rēzeknes siltumtīkli обеспечить оказание услуг теплоснабжения в предстоящий отопительный сезон.

В думе отмечают, что решением думы от 10 августа был утвержден план действий по преодолению финансового кризиса самоуправления, представленный Министерству охраны среды и регионального развития и Минфину, однако в Минфине заявили, что у него есть сомнения в правильности действий самоуправления, способности выполнять свои обязательства перед кредиторами и что самоуправлению не будут предоставлены кредиты для преодоления кризиса, создающие риск для выполнения обязательств самоуправления.

Представители Резекне на заседании в среду выразили позицию, что бюджет разработан сбалансированно, и проблемы возникли только в ходе исполнения. Это оспорили депутаты от оппозиции, заявив, что по некоторым позициям было заложено искусственное сокращение финансирования, чтобы бюджет выглядел сбалансированным.

Председатель думы Барташевич заявил, что в бюджет самоуправления этом году несколько раз вносились изменения в соответствии с меняющейся ситуацией. Однако в ходе заседания прозвучала информация только о заседаниях в апреле и июне, когда в бюджет были внесены корректировки.

В качестве причин председатель думы назвал повышение процентных ставок Европейского центробанка, рост цен на энергоносители, а также увеличение стоимости строительных работ из-за войны на Украине. Сейчас самоуправление активно начало распродажу недвижимости для стабилизации бюджета, введены и другие меры экономии, например, уменьшено освещение улиц.

Барташевич сообщил, что муниципалитет прекратил финансирование нескольких инвестиционных объектов, оставив только те, которые необходимо завершить, чтобы не возвращать уже потраченное, тем самым «создавая еще большие расходы».

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Свое сегодняшнее решение обратиться к государству за помощью в финансовой стабилизации политик объяснил отказом Минфина предоставить новые кредиты. Между тем министр охраны среды и регионального развития Марис Спринджукс объяснил отказ требованием закона о том, чтобы самоуправление не превышало сумму задолженности в 20% бюджета, которая могла быть превышена при выдаче нового кредита.

Депутат от оппозиции Инара Гроце отметила, что в системе электронных закупок все еще активны несколько муниципальных закупок, которые требуют крупных муниципальных инвестиций, например, проект реконструкции Дома культуры стоимостью 3 миллиона евро. Она раскритиковала строительство СПА-центра, который не нужен для функций самоуправления.

Депутат от оппозиции Язеп Корсакс выразил мнение, что в финансовых проблемах виноват стиль работы руководства думы, а нынешняя ситуация возникла в течение многих лет, а не внезапно. "Мы хозяйничаем с шиком", - сказал депутат. Среди необоснованных расходов Корсакс назвал бесплатные билеты на общественный транспорт, информационные публикации самоуправления на двух языках, а также самый высокий тариф на отопление в Латвии в предыдущем сезоне.

Спринджукс заявил, что государство не будет вкладывать средства в стабилизацию финансов города, а все неприятные для жителей решения самоуправлению Резекне придется принимать самостоятельно при разработке плана финансовой стабилизации. Если Министерство финансов одобрит предложенный план, оно назначит представителя, который будет контролировать реализацию плана.

На протяжении всего заседания Спринджукс пытался найти ответы на вопросы, как городской бюджет мог дойти до значительного дефицита в случае принятия сбалансированного бюджета. Министр выразил удивление решением самоуправления включить в бюджет повышение заработной платы муниципальным служащим на 20% в столь жестких условиях.

Министр заявил, что самоуправление "давило на газ", начав несколько масштабных проектов, представляющих собой так называемые инициативные проекты, реализовывать которые закон не обязывает, и теперь сложилась ситуация, когда возникают сомнения в возможности реализации предусмотренных законом обязательных функций. Также дума получила замечания от министра за недостаточный контроль и коррекцию финансовых потоков.

Спринджукс пообещал, что государство будет помогать, насколько это возможно, и что население не останется без социальных пособий, без отопления и образования.

В конце заседания член правления Rēzeknes siltumtīkli Гунтис Гайлумс сообщил, что тепловая энергия будет обеспечена, несмотря на задолженность структурных единиц самоуправления, которая на данный момент составляет 0,5 миллиона евро. Муниципальная гарантия на закупку топлива не понадобится. Он сообщил, что планируется снизить тариф на отопление до 85 евро за мегаватт-час.

Как сообщили в Минфине, Барташевич предлагает созвать внеочередное заседание думы 29 августа для рассмотрения заявки на стабилизацию. В Минфине пояснили, что цель процесса стабилизации заключается в том, чтобы самоуправление, оказавшееся в сложной финансовой ситуации, могло обеспечивать выполнение постоянных функций и обязательств, взятых на себя законом.

В самоуправлении, где начат процесс стабилизации, по-прежнему работает дума, но финансовую деятельность самоуправления контролирует назначенный государством куратор.

Работа самоуправления осуществляется в строгом соответствии с утвержденным планом стабилизации с ежеквартальными отчетами Минфину о его выполнении.

Самоуправления должны проходить финансовую стабилизацию, если долговые обязательства, срок погашения которых наступил в текущем экономическом году, вместе с долговыми обязательствами за предыдущие годы, по которым наступил срок погашения, превышают 20% общего бюджета самоуправления в текущем году (основные доходы бюджета без учета целевых дотаций и отчислений из фонда выравнивания финансов самоуправлений).

Также финансовая стабилизация должна проводиться в том случае, если самоуправление не может или в силу очевидных обстоятельств не сможет погасить свои долговые обязательства, а также если долги муниципалитета превышают принадлежащие ему активы по рыночной стоимости этих активов.

Долговые обязательства муниципалитета включают расходы на погашение кредитов и процентов по кредитам и расходы, связанные с гарантиями, выданными самоуправлением, а также просроченные платежи, штрафы и другие расходы, связанные с этими платежами.

Для рассмотрения заявки на стабилизацию министр финансов создает комиссию, в которую входят представители Министерства финансов, учреждения по надзору за самоуправлениями и Латвийского союза самоуправлений.

Заявка должна сопровождаться расчетами затрат на финансовую стабилизацию и планом мер, которые необходимо предпринять.

После одобрения заявки думой самоуправление подает ее министру финансов. Министр может принять решение о начале процесса стабилизации, об отказе от начала процесса стабилизации, о рассмотрении необходимости стабилизации на заседании Кабинета Министров, если между лицом, подавшим заявку, и самоуправлением не достигнуто соглашение о необходимости стабилизации.

Самоуправление после одобрения процесса стабилизации разрабатывает план стабилизации, в котором указываются меры, которые необходимо предпринять для улучшения финансового положения.

План стабилизации принимается городской думой и передается на утверждение министру финансов. Председатель думы несет ответственность за подготовку и утверждение проекта стабилизации.