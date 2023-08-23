Мэр Резекне направил Минфину предложение по финансовой стабилизации самоуправления

В Министерство финансов поступило заявление председателя Резекненской городской думы Александра Барташевича о том, что он предлагает Резекненской городской думе подать в Минфин заявку на финансовую стабилизацию самоуправления, сообщили агентству LETA в Минфине.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Барташевич предлагает созвать внеочередное заседание думы 29 августа для рассмотрения заявки на стабилизацию. В Минфине пояснили, что цель процесса стабилизации заключается в том, чтобы самоуправление, оказавшееся в сложной финансовой ситуации, могло обеспечивать выполнение постоянных функций и обязательств, взятых на себя законом.

В самоуправлении, где начат процесс стабилизации, по-прежнему работает дума, но финансовую деятельность самоуправления контролирует назначенный государством куратор.

Работа самоуправления осуществляется в строгом соответствии с утвержденным планом стабилизации с ежеквартальными отчетами Минфину о его выполнении.

Самоуправления должны проходить финансовую стабилизацию, если долговые обязательства, срок погашения которых наступил в текущем экономическом году, вместе с долговыми обязательствами за предыдущие годы, по которым наступил срок погашения, превышают 20% общего бюджета самоуправления в текущем году (основные доходы бюджета без учета целевых дотаций и отчислений из фонда выравнивания финансов самоуправлений).

Также финансовая стабилизация должна проводиться в том случае, если самоуправление не может или в силу очевидных обстоятельств не сможет погасить свои долговые обязательства, а также если долги муниципалитета превышают принадлежащие ему активы по рыночной стоимости этих активов.

Долговые обязательства муниципалитета включают расходы на погашение кредитов и процентов по кредитам и расходы, связанные с гарантиями, выданными самоуправлением, а также просроченные платежи, штрафы и другие расходы, связанные с этими платежами.

Для рассмотрения заявки на стабилизацию министр финансов создает комиссию, в которую входят представители Министерства финансов, учреждения по надзору за самоуправлениями и Латвийского союза самоуправлений.

Заявка должна сопровождаться расчетами затрат на финансовую стабилизацию и планом мер, которые необходимо предпринять.

После одобрения заявки думой самоуправление подает ее министру финансов. Министр может принять решение о начале процесса стабилизации, об отказе от начала процесса стабилизации, о рассмотрении необходимости стабилизации на заседании Кабинета Министров, если между лицом, подавшим заявку, и самоуправлением не достигнуто соглашение о необходимости стабилизации.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Самоуправление после одобрения процесса стабилизации разрабатывает план стабилизации, в котором указываются меры, которые необходимо предпринять для улучшения финансового положения.

План стабилизации принимается городской думой и передается на утверждение министру финансов. Председатель думы несет ответственность за подготовку и утверждение проекта стабилизации.

Министр финансов имеет право отклонить принятый самоуправлением план и отправить его на доработку.