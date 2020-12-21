Мэр Резекне: возможности приема пациентов с Covid-19 в Резекненской больнице ограничены

Возможности приема пациентов с Covid-19 в Резекненской больнице ограничены, заявил мэр города Александр Барташевич на пресс-конференции в понедельник.

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В городской больнице в среднем ежедневно находится по 40-50 пациентов с Covid-19, хотя большая часть из них не болеют тяжело. Самые тяжелые пациенты перевозятся в Ригу.

"Наши возможности ограничены", — сказал мэр, пояснив, что большой проблемой становится нехватка изолированных помещений для инфицированных.

Мэр призвал жителей города встретить Рождество и Новый год в кругу семьи. "Возможно, это сложное время откроет для вас новые возможности, потому что вы больше времени проведете со своими семьями", — сказал Барташевич.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в Резекне за последние две недели зарегистрировано 235 новых больных Covid-19.