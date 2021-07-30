Мэр Риги Мартиньш Стакис: "Садовым участкам в городе — быть"

Уже несколько месяцев в Рижском самоуправлении надзор за садовыми участками вместо реорганизованных исполнительных дирекций осуществляет Департамент имущества. Чтобы оценить новую ситуацию, в пятницу, 30 июля, руководство Рижской думы и представители районных обществ ознакомились с территорией садовых участков Луцавсалы, обсудили актуальные вопросы содержания территории и договорились о возможных решениях.

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"Садовые участки в городе должны быть — многим рижанам это дает возможность находиться на природе, на свежем воздухе. К тому же небольшие сады делают Ригу более экологически чистой. Поэтому Рижская дума работает над тем, чтобы предложить лучшие решения арендаторам садовых участков. Это относится к безопасности, прибранности территории территории, а также внедрению такой системы, которая обеспечит стабильность и понятные правила игры для арендаторов, содержащих свои сады в порядке", — сказал мэр Риги Мартиньш Стакис (За!/Прогрессивные).

"Департамент имущества перенял территорию Луцавсалы площадью в 59,2 гектара, на которой расположены 1529 садовых участках, у реорганизованных исполнительных дирекций три месяца назад. С индивидуальными пользователями садовых участков заключены 750 договоров, еще 275 договор заключены с обществами — Jumpravsalas, Latvijas Arheoklubs и AUM. Пользователи садовых участков ежегодно платят самоуправлению арендную плату, размер которой на территории Казассеклиса — 0,008 евро за квадратный метр, а на остальной территории — 0,012 евро за квадратный метр. Плата за аренду одного садового участка площадью в 220 кв метров, в год составляется от

1,76 евро до 2,64 евро. Информация о свободных садовых участках регулярно публикуется на домашних страницах самоуправления и департамента. Поэтому жителям следует следить за такой информацией, поскольку интерес к садовым участкам большой", — рассказал и.о. директора Департамента имущества Рижской думы Владимир Озолиньш.

"В новой планировке Рижской территории, которая сейчас находится в стадии разработки, в отношении сроков договор о содержании семейных садовых участков нет никаких условий. Новую планировку территории Риги планируется утвердить в конце этого года. Для территории сейчас не разработано локальное планирование, поскольку на эти цели необходимо предусмотреть соответствующее финансирование", — пояснила директор Департамента городского развития Рижской думы Илзе Пурмале.

Управления благоустройства территорий в этом году планирует привести в порядок деградирующую территорию Луцавсалы площадью в 17 393 кв метра, вывезя бытовые отходы. На этой территории большинство деревьев поломанные и не живые. Живые деревья планируется сохранить.

В этом году в рамках конкурса "Содействие принадлежности к районам и участия в инициативах районов" было выделено финансирование обществу Lucavsala на реализацию проекта "Луцавсала во взаимодействии", предусматривающее организацию форума района с целью улучшить сотрудничество и наладить обмен информацией между жителями и самоуправлением.