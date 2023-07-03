Мэр Риги Мартиньш Стакис уходит в отставку

Беспартийный мэр Риги Мартиньш Стакис, состоящий во фракции "Прогрессивных"/Par!, принял решение уйти в отставку из-за распрей в правящей коалиции, возникших в связи с расследованием возможных нарушений в Департаменте сообщения Рижской думы. Об этом сам градоначальник сообщил в полседьмого утра понедельника, 3 июля.

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В своем публичном заявлении Мартиньш Стакис фактически признал, что как председатель Рижской думы утратил поддержку большинства депутатов самоуправления. В своем заявлении он фактически обвинил своих трех заместителей Вилниса Кирсиса ("Новое Единство"), Эдвардса Ратниекса (Нацобъединение/Латвийское объединение регионов) и Линду Озолу ("Код Риге", бывшие "Консервативные") в том, что они за его спиной начали формировать иную правящую коалицию.

"К сожалению, в настоящее время большинство Рижской думы — мои бывшие коллеги Вилнис Кирсис, Эдвардс Ратниекс и Линда Озола вместе с фракциями, которые были ранее в оппозиции "Согласием", "Честь служить Риге" и Latvijas attīstībai — — выбрали другой путь для развития города, что подтверждают и итоги голосования на прошлой неделе в Рижской думе", — "Уже выявилось большинство, сформированное В. Кирсисом и Э. Ратниексом, которое также активно поддерживала предыдущая оппозиция — "Согласие", "Честь служить Риге" и Latvijas attīstībai . В результате мои взгляды как председателя Рижской думы и большинства Рижской думы на будущее направление развития города кардинально разошлись. Все настойчивее звучат призывы разделить экономику города на контролируемые партиями "феодальные владения" и положить конец почти трехлетнему "эксперименту" справедливого управления. Это происходит при поддержке дорожных и строительных картелей и игорного лобби. Невозможно продуктивно работать на благо рижан в условиях, когда "на бумаге" в самоуправлении существует только одна коалиция, а на деле решения принимает совсем другое большинство. Поэтому я принял решение уйти с поста председателя Рижской думы", — говорится в заявлении Стакиса.

При этом Мартиньш Стакис подчеркнул, что "созыв Рижской думы может действовать и может продолжить свою работу, договорившись о новых условиях руководства и сотрудничества".

"Досрочные выборы, о которых говорят, продлят нестабильность и, следовательно, будут нежелательным вариантом", — отметил Стакис: "Моя фракция (видимо, речь идет о "Прогрессивных"/Par! — мэр оставался беспартийным) открыта для переговоров о новой коалиции, в то же время на своих условиях, о которых мы сообщим вам после собрания фракции. Мы готовы продолжать добросовестную работу — как в руководстве самоуправления, так и в оппозиции".

Напомним, что в середине июня начались бои между двумя партиями, входящими в правящую коалицию Рижской думы — "Прогрессивными" и "Новым Единством". Причина — отстранение от исполнения обязанностей и.о. директора Департамента сообщения Рижской думы Яниса Вайводса. Исполнительный директор Риги Янис Ланге заявил, что Вайводс возможно причастен к бесхозяйственным тратам в размере нескольких миллионов евро. Вице-мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство") назвал решение об отстранении Вайводса "необоснованным и вредительским". Дальше начала разворачиваться борьба между "Прогрессивными" и "Новым Единством" за то, кто именно должен расследовать нарушения в Департаменте сообщения. "Прогрессивные" считали, что расследование нужно доверить бюро исполнительного директора Риги Яниса Ланге, а "Новое Единство" настаивало на создании следственной комиссии.

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Отношения между двумя коалиционными партиями достигли точки кипения. Глава фракции "Прогрессивных"/Par! в Рижской думе Мартиньш Коссович, во-первых, обвинил "Новое Единство" в том, что оно покрывает хищение 7 млн евро, а — лично Вилниса Кирсиса и депутата Рижской думы Олафа Пулкса (оба — "Новое Единство") в оказании давления. Во взаимоотношениях двух партий, а также Коссовича с Кирсисом и Пулксом, будет теперь разбираться KNAB.

В четверг, 29 июня, большинство Рижской думы проголосовало за предложение "Нового Единства". "За" проголосовали 36 из 60 депутатов (правящие "Новое Единство", Нацобъединение/Латвийское объединение регионов, "Код Риге" и оппозиционное "Согласие"), против были депутаты от Русского союза Латвии (РСЛ) Владимир Бузаев и Мирослав Митрофанов, воздержался независимый депутат Яков Плинер, не участвовали в голосовании вся фракция "Прогрессивных"/Par! и Наталия Абола ("Честь служить Риге").