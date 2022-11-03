Мэр Риги: на улице Гертрудес может быть ограничено транзитное движение
Foto: LETA

Мэр Риги Мартиньш Стакис надеется, что ремонт улицы Гертрудес будет завершен до государственных праздников. А до весны может планируется принять решение о том, что на этой улице будет ограничен автотранзит.

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В интервью программе "Утренняя панорама" Латвийского телевидения Стакис сказал, что завершение ремонта улицы Гертрудес в Риге все еще задерживается. Застройщик не уложился в срок и платит штраф в размере около 1300 евро за каждый день просрочки.

"Эти отговорки мы слышим на всех объектах — нет рабочих, нельзя получить товар вовремя и, конечно, рост цен. Меня это не очень убеждает, поэтому штрафы придется платить все равно. Объективно это проблема — давайте будем честными, сейчас нехватка рабочих рук… просто в Латвии закончился рынок труда. Рабочих забирают у пожарных, армии, полиции", — сказал Стакис.

Мэр Риги выразил надежду, что к государственным праздникам — 18 ноября — ремонт улицы Гертрудес все же будет завершен.

На вопрос, будет ли улица Гертрудес переделана в пешеходную, Стакис указал, что она не может стать полностью пешеходной, но можно ограничить поток транзитного автотранспорта. Жильцы домов на самой улице могли бы продолжать по ней ездить.

По словам Стакиса, сейчас в Рижской думе есть рабочая группа, которая пройдет полный круг переговоров с бизнесменами и жителями улицы, чтобы определить, каким будет ее будущее.

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