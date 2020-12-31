"Дорогие рижане, сейчас наступит 2021 год. Мы все знаем, что этот вечер Старого года проходит у нас не так, как обычно — без грандиозных празднеств на набережной Даугавы и салюта. Без празднования вместе с родственниками или друзьями", — говорится в общении мэра Риги Мартиньша Стакиса.

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"Это был трудный год, и это нам известно. И поэтому в вечер Старого года хочу сказать о том, чему мы научились.

Меня самого этот год научил тому, насколько мы все связаны друг с другом. И вместе с тем, ответственны друг за друга. Надев маску или помыв руки, мы, возможно, спасаем жизнь какому-то другому живущему рядом человеку. Подумайте об этом. Каждый раз перед тем, как надеть маску или помыть руки, мы можем сказать себе: "Я, возможно, именно сейчас спасаю чью-то жизнь. Жизнь какого-то другого человека".

Разве это не вдохновляющее признание? Когда скажешь себе эти слова, сразу становится легче соблюдать установленные правила, как бы они не усложняли нашу обыденную жизнь. Да, для многих это не только обыденные неудобства — художники, музыканты, руководители занятий, парикмахеры, представители малого бизнеса и многие другие, сейчас не могут заработать себе на жизнь и посвятить себя своему призванию. Они сейчас переживают трудности ради других, ради здоровья жителей, за что заслуживают огромной благодарности и понимания.

Но именно сейчас, в конце года, мы видим свет в конце тоннеля. Мы видим, что скоро будет вакцина. Вакцинирование не будет обязательным, но когда у меня появится такая возможность, я вакцинируюсь — хоть в прямом эфире, как многие уже это сделали.

Что мы еще открыли для себя в этом году? Я вижу, что мы действительно поняли, какую важную работу выполняют наши медсестры, врачи и другие медицинские работники, которые борются за наше выживание; социальные работники, которые ухаживают за нашими незащищенными людьми; полицейские, которые заботятся о нашей безопасности; учителя и помощники педагогов, которые в условиях повышенного напряжения и риска обеспечивают образование нашим детям, на которое опирается будущее нашей Риги и нашего государства.

В Новом году желаю не забывать, что все эти люди работали и продолжают работать ради нашего блага. Желаю, чтобы мы оценили всех тех, кто сейчас не может работать удаленно. Вопреки риску инфицирования, они каждый день неустанно работают, чтобы происходила обычная жизнь нашего города — это водители общественного транспорта, кассиры в магазинах, дворники и многие другие.

Желаю не забывать, что эти люди — герои нашего времени. Их надо поддерживать и сейчас, и в дальнейшем.

Трудные времена можно пережить двумя способами. Первый — отмежеваться и поставить свои потребности выше всего остального. Второй — это взаимная солидарность и сотрудничество. Желаю выбрать второй способ. Не собираясь в большие компании для празднования Нового года, мы сотрудничаем друг с другом с целью защитить наших стариков, инвалидов и других незащищенных членов общества.

Если вы подумаете об этом, сразу станет легче не собираться. "Каждый, кто спасает одну жизнь, спасает весь мир" — так было сказано в одном из древних текстов. Это большая ответственность. Через 10 лет глобальная пандемия будет уже в прошлом, но это будет время, когда каждый из нас сможет спросить себя: "Что я тогда сделал для того, чтобы эта болезнь не дошла до порога дома моих бабушек и дедушек, соседей, живущих рядом людей?". Сейчас мы можем жить так, чтобы через 10 лет каждый из нас мог задать себя этот вопрос и почувствовать гордость и удовлетворение.

Понимание того, что ежедневная деятельность оставляет впечатление на общество в целом, -- это то, что я желаю сохранить как урок этого года. Так мы сможем создать более справедливый и лучший город и более сильное государство.

И это означает не только борьбу с вирусом. Это означает и участие в улучшении своих округов и города; это означает — не оставаться равнодушным, если вы видите, что что-то можно изменить к лучшему. Только что на призыв включиться в жизнь города откликнулись 44 негосударственные организации. Это дает веру в то, что мы хотим и можем участвовать и сотрудничать, чтобы добиться перемен к лучшему в месте, где мы живем.

И хотя сейчас мы привязаны к своему месту жительства, мы можем смотреть шире и вдохновляться от людей, которые в этом году выступали за универсальные ценности. Например, за права соседей-белорусов отвоевать то, что мы сами получили уже три десятилетия назад, -- право жить в свободном демократическом государстве, будущее которого решаем мы сами.

Желаю помнить обо всех, кто в это году самозабвенно работал ради нашего блага и вдохновляться от них. Помнить, что каждое наше действие, каким бы маленьким оно не было, в состоянии изменить весь мир. И в завершение желаю здоровья, здоровья и еще раз здоровья! Счастливого Нового 2021 года!".