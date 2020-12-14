Мэр Риги озвучил планы реформ в столице на 2021 год
Foto: DELFI

В самоуправлении Риги следующий год будет годом реорганизации, заявил в интервью газете Diena мэр столицы Мартиньш Стакис.

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Руководство Рижской думы в 2021 году наметило семь направлений реорганизации, в том числе планируется создать агентство инвестиций на базе Рижского бюро по развитию туризма. Также планируется реорганизовать строительное управление, центр по борьбе с бюрократией, который будет преобразован в центр по борьбе с коррупцией, что позволит самоуправлению самому эффективно выявлять возможные нарушения.

"Мы движемся и к реорганизации исполнительных дирекций, чтобы они были ближе к людям, стали агентствами одной остановки. Запланировано и создание консультативного совета Рижской думы, чтобы негосударственный сектор участвовал в принятии ее решений", — рассказал Стакис.

Намечается также создать отдел по планированию Rail Baltica, чтобы самоуправление могло успешно использовать возможности, открывающиеся в связи со строительством новой железной дороги.

На вопрос, какими в целом будут крупнейшие работы в самоуправлении в 2021 году, мэр ответил, что в бюджете следующего года самый большой прирост будет именно в социальной сфере. Также будут выделены дополнительные средства на образование.

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LETA

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LETA

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Мартиньш Стакис Rail Baltica Рига Рижская дума
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