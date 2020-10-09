Мэр Риги: пассажиров без масок начнут высаживать из транспорта со следующей недели
Foto: F64

Хотя Комиссия по гражданской обороне и приняла решение, что пассажиров без масок будут высаживать из общественного транспорта, на практике эта мера пока не применяется. Но, как пишет Rus.Lsm.lv, вступит в силу со следующей недели. Об этом в эфире программы "Точки над i" Русского вещания LTV7 предупредил мэр Риги Мартиньш Стакис.

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"Мы смотрим по ситуации. Мы понимаем, что не все смотрят телевизор или слушают радио. И пока еще есть люди, кто удивляется и кто действительно не слышал, что маски в транспорте нужно носить. Поэтому пока их не высаживают, а предупреждают", — рассказал градоначальник.

Впрочем, в скором времени ситуация поменяется, пообещал Стакис:

"Мы поймем по ситуации, что люди знают, но не хотят носить маски. Это будет сигнал для того, чтобы начать [высаживать людей без масок]. Наверно, это произойдет на следующей неделе".

Использование масок в общественном транспорте будет контролировать рижская полиция самоуправления.

Стакис подчеркнул, что, в отличие от весны, когда в общественном транспорте также нужно было прикрывать рот нос, на этот раз вместо масок нельзя будет использовать платок или шаль, поскольку это было признано малоэффективным.

Он повторно призвал жителей использовать маски для лица для ограничения распространения Covid-19. Информация будет помещена и на дверях общественного транспорта, а также на остановках.

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Мартиньш Стакис Коронавирус LTV Рига
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