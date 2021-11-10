Мэр Риги: пока неясна судьба невакцинированных 5% работников самоуправления
Foto: LETA

Пока что до сих пор нет понимания, как будет работать примерно 5% сотрудников рижского самоуправления, в связи с отсутствием вакцинации от Covid-19, рассказал в интервью каналу ЛТВ мэр Риги Мартиньш Стакис (PP).

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В самоуправлении вовремя проделали хорошую работу, мотивируя сотрудников вакцинироваться, чтобы уже в сентябре достичь 80% охвата, считает мэр. Когда цель была достигнута, процесс начали или завершили еще 15% работников.

Нет ясности по поводу 5% работников, так как для того, чтобы выполнять рабочие обязанности, необходим ковид-сертификат, признает Стакис. Мэр добавил, что в других самоуправлениях доля невакцинированных может быть больше, однако, если будет необходимо отстранить часть сотрудников, "огромных изменений" горожане, получая услуги, не почувствуют.

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