Мэр Риги призвал жителей не мешать сносу памятника в Пардаугаве

Мэр Риги Мартиньш Стакис призывает общество сохранять спокойствие и не мешать процессу демонтажа памятника в парке Победы, сообщил агентству LETA советник председателя столичного самоуправления Алексис Золднерс.

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Мэр благодарит Государственную полицию и Рижскую муниципальную полицию, а также структуры безопасности, которые обеспечивают спокойствие и порядок в Риге в то время, когда нанятый муниципалитетом застройщик проводит демонтаж советского памятника в Пардаугаве.

Процесс демонтажа идет по плану. Полиция и самоуправление призывают жителей не ввязываться в ненужное противостояние мнений и не поддаваться на потенциальные провокации.

"Нужно позволить процессу пройти как можно более гладко", — отметил Стакис.

Он подчеркнул, что объект огорожен, на данный момент проводятся работы по реорганизации инженерных коммуникаций. Уже завершен демонтаж скульптур мемориального комплекса. Сейчас проводится демонтаж технических помещений и откачка воды из бассейна.

"Хочу подчеркнуть, что процесс демонтажа памятника в парке Победы был общим, публично обсужденным и демократически принятым решением парламента, правительства и Рижской думы. Поэтому прошу уважать это решение даже тех, кто с ним не согласен", — заявил мэр Риги.

По его мнению, этот и ряд других объектов, о демонтаже которых приняло решение Сейм, символизируют советскую тоталитарную идеологию, поэтому больше не могут находиться в публичной среде в то время, когда Россия, наследница советской власти, совершает преступления против человечности в Украине.

В то же время как Рига, так и другие самоуправления будут и впредь уважать памятные доски и мемориалы на местах захоронений воинов.

Как сообщалось ранее, дискуссия о необходимости снести памятник в Пардаугаве была начата в обществе почти сразу после военного вторжения в Украину. И если до 24 февраля 2022 года инициативы снести мемориал казались малоосуществимыми, то уже в мае этого года демонтаж памятника поддержали три первых лица государства: спикер Сейма, президент и премьер-министр. 20 мая состоялось и многотысячное шествие "За освобождение от советского наследия" от памятника Свободы к памятнику в Пардаугаве.

12 мая Сейм в срочном окончательном чтении за законопроект, предусматривающий прекращение действия 13-й статьи латвийско-российского договора, обеспечивающего сохранность мемориальных сооружений. Таким образом Сейм снял юридическое препятствие на пути к сносу памятника в Пардаугаве. Непосредственно решение снести памятник в Пардаугаве Сейм принял 16 июня этого года, утвердив в окончательном чтении Закон "О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики". Закон предусматривает снос не только монумента в Риге, но и памятников, мемориальных досок и объектов, посвященных советскому оккупационному режиму и армии.

В законе установлен срок сноса памятника — объект должен быть демонтирован до 15 ноября 2022 года. Чтобы процесс демонтажа уложился в сроки, законодатели в виде исключения упростили процедуру проведения Рижской думой конкурса на исполнение строительных работ. Название компании, которой доверен снос памятника, до сих пор не названо — из соображений безопасности.

Сумма расходов на демонтаж памятника — 2,1 млн евро. Планируется, что государство будет финансировать около 50% от общих расходов на демонтаж. Также планируется использовать собранные на платформе ziedot.lv пожертвования — 268 383 евро. Эти средства предусматривается потратить на уборку территории после демонтажа.